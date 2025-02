«I maranza vogliono invadere Napoli. E i napoletani sono pronti a difendersi». La rissa annunciata su TikTok: l’allarme leghista per Piantedosi – Il video

Sul TikTok spopolano i video dei maranza che annunciano la guerra contro i napoletani nel giorno della sfida scudetto tra il Napoli e l'Inter

La data da segnare sul calendario è il 1° marzo. Per capire come mai, bisogna aprire TikTok e scrollare tra le centinaia di video di sfida pubblicati nei confronti del Sud Italia dai maranza. Il termine indica persone perlopiù giovani, spesso originarie del Nordafrica, con la tendenza ad attaccare briga che passano molto tempo in strada, soliti vestirsi con tute di società sportive. Il loro piano è di muoversi in massa verso Napoli in occasione della sfida Scudetto contro l’Inter. L’obiettivo apparente è ingaggiare risse di piazza con coloro che li criticano. Sulla piattaforma social è un costante scambio di attacchi e contromosse che alimentano la tensione nei confronti del viaggio. Nelle scorse ore, la questione ha varcato i confini dei social media ed è arrivata in parlamento, dove il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino annuncia un’interrogazione parlamentare nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’interrogazione parlamentare sui Maranza a Napoli

«Decine di giovani e giovanissimi abbigliati come trapper e appartenenti a gruppi di maranza hanno lanciato sui social una sfida al Sud: “Il primo marzo invaderemo Napoli… faremo un macello”», scrive Cantalamessa. «Annunciano risse di piazza, fra minacce e avvertimenti rivolti a ragazzi napoletani. Una sfida che preoccupa sia perché da Napoli sono già arrivate le repliche (“Venite, vi aspettiamo, ma non vi servirà il biglietto di ritorno”), sia perché sabato 1 marzo si giocherà la sfida scudetto tra Napoli e Inter», nota il senatore. «Per questo, vista l’attenzione che la Lega e questo governo dimostrano sul tema delle baby gang, presenterò oggi stesso un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dobbiamo evitare che Napoli sia tenuta in scacco da questi “fenomeni”, soliti postare video carichi di odio e inni alla violenza, che minacciano seriamente la sicurezza nelle nostre città», conclude Cantalamessa.