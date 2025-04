Wanda Nara e la relazione con Keita Baldé: «Gli comprò due Rolex pagando con la carta di credito di Icardi»

Le rivelazione di un programma tv argentino sulla separazione tra la showgirl e l'ex attaccante dell'Inter

Emergono nuovi dettagli sulla relazione extra-coniugale che Wanda Nara, ex moglie del calciatore Mauro Icardi, avrebbe avuto con Keita Baldé, oggi attaccante del Monza e allora marito di Simona Gualtieri. Nel corso del programma tv El Ejercito de la Mañana, i giornalisti argentini Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno hanno rivelato alcuni particolari inediti sulla questione: «La questione che più infastidisce Mauro è che Wanda si comporta da brava madre quando avrebbe lasciato i figli chiusi in un hotel molto importante in Turchia mentre Mauro lavorava e lei se ne andava con l’amante».

I Rolex comprati a Keita con i soldi di Icardi

Secondo quanto riferito dai giornalisti argentini, quella tra Wanda Nara e Keita non sarebbe stata una storia da una notte, ma una vera e propria relazione parallela, di cui Icardi – all’epoca compagno di squadra di Keita all’Inter – era rimasto totalmente all’oscuro, almeno in un primo momento. Non solo, secondo le indiscrezioni di gossip della trasmissione tv argentina, la showgirl avrebbe regalato «due Rolex a Keita Baldé comprandoli con la carta di credito di Mauro».

La relazione di Wanda Nara con Keita

In passato, Wanda Nara – che nel frattempo si è separata da Icardi – ha ammesso di aver avuto una storia con Keita Baldé, ma ha sempre giurato di aver iniziato a frequentare il calciatore senegalese soltanto dopo aver scoperto un presunto tradimento del marito: quello con China Suarez, attuale compagna di Icardi. «All’epoca ero separata da lui e gli raccontai di quella relazione. Mauro ha dei video e mi ricattava dicendo che li avrebbe mostrati. Minacciava di mostrare video intimi», ha raccontato la showgirl. In aula di tribunale, Wanda Nara ha accusato l’ex marito di aver riempito la casa di telecamere nascoste con l’obiettivo di registrare video intimi della moglie con cui poterla poi ricattare.