Le accuse di Wanda Nara a Mauro Icardi: «Ha foto e video di me nuda, a Milano avevamo telecamere nascoste puntate sul nostro letto»

La deposizione della showgirl argentina al tribunale di Buenos Aires: «Ho paura, mi ha anche minacciato»

«Ho molta paura. Sono mamma di cinque ragazzi, di cui tre sono adolescenti, e hanno assistito anche loro alle minacce». A parlare è Wanda Nara, showgirl argentina ed ex moglie di Mauro Icardi. Nei giorni scorsi, è toccato a lei deporre in aula per il processo in cui ha accusato proprio l’ex attaccante dell’Inter – oggi al Galatasaray – di violenza di genere e furto. Collegata via zoom con il tribunale di Buenos Aires, Wanda Nara ha raccontato in lacrime di essere stata ripresa, anche in momenti di intimità, da alcune telecamere installate a casa. E Icardi – sempre secondo la versione della showgirl, riportata dal Corriere – avrebbe mostrato poi i filmati ad amici e compagni di squadra.

Le telecamere nascoste in casa

«In un appartamento a Milano avevamo le telecamere puntate direttamente sul letto. Sono trascorsi 12 anni di relazione, ha molte immagini, non solo video, che ha mostrato anche agli amici durante i loro incontri. Mi sono spesso arrabbiata», si è sfogata Wanda Nara in collegamento con il tribunale di Buenos Aires. Secondo la showgirl, «anche amici e parenti hanno visto queste immagini della nostra privacy, sono state mostrate a tante persone intorno a me». E quando le viene chiesto cosa contengano nello specifico queste immagino, lei precisa: «Parlo di foto e video a sfondo sessuale di me con lui o con altre persone. Non ha mai smesso di riprendere». Wanda Nara sostiene di non essere stata a conoscenza del fatto che la sua casa fosse disseminata di telecamere. «L’unico che gestisce quelle telecamere è lui, mi ha filmato nuda», accusa la showgirl argentina.

La nuova vita di Icardi con China Suarez

Nella causa di divorzio, anche Icardi non ha risparmiato accuse a Wanda Nara. L’ex moglie, secondo quanto raccontato dall’attaccante, lo avrebbe tradito più volte, prima con Keita Balde (ex compagno di squadra di Icardi) e poi con il rapper L-Gante, attuale compagno della showgirl argentina. Nel frattempo, anche l’ex giocatore dell’Inter ha chiuso definitivamente la porta all’ex moglie e iniziato una nuova relazione con la cantante e attrice China Suarez.