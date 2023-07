Mauro Icardi posta una foto con Wanda Nara, la prima insieme dopo i rumors sulla sua salute

Mauro Icardi continua a tenere informati i fans sulla salute della moglie e manager Wanda Nara. Dopo i rumors che parlavano di una sospetta leucemia il calciatore ha pubblicato su Instagram una storia con la compagna. L’immagine è corredata dalla frase «Buongiorno». I due si troverebbero in quella che sarebbe la loro casa a Nordelta, con il fiume sullo sfondo. Mauro sorride all’obiettivo con il sole davanti a sé, mentre Wanda è ad occhi chiusi, appoggiata alla spalla del marito. Non ha un sorriso sul volto, ma un’espressione tranquilla. Per il momento, né loro né nessuno della cerchia ristretta della manager e conduttrice di MasterChef ha fornito dettagli sulla salute della star. Nelle ultime ore sia Maxi López che Zaira Nara sono tornati in Argentina. In ogni caso questo non è il primo post che Mauro dedica alla moglie. Già domenica scorsa aveva caricato una gallery sullo stesso social network per esprimere il suo amore. Il calciatore ha condiviso sei foto con Wanda alla cerimonia di premiazione del Martin Fierro 2023, l’ultimo evento pubblico che hanno condiviso.

