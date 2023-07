Mauro Icardi e le foto con dedica a Wanda Nara. Il calciatore rompe il silenzio dopo i sospetti di una leucemia

Dopo le indiscrezioni sulla salute di Wanda Nara, che sarebbe ricoverata a Buenos Aires, presso la clinica Los Arcos, per dolori e valori che fanno pensare a una sospetta leucemia, arriva un segnale anche dal marito Mauro Icardi. Il calciatore ha pubblicato una serie di foto che lo vedono in compagnia della moglie e madre dei suoi figli. A corredo della gallery un cuore e l’icona di un leone. Quest’ultimo simbolo forse rappresenta il coraggio con cui Wanda Nara sta affrontando questo periodo difficile. Secondo quanto hanno riportato i media argentini nei giorni scorsi le analisi di Wanda Nara avrebbero riscontrato un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. L’imprenditrice, che attualmente conduce l’edizione argentina di MasterChef, in questi giorni sarebbe dovuta partire per l’Europa insieme a Icardi e alla famiglia, ma il viaggio sarebbe stato rimandato. Ci sarebbero stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia.

