Di Maio a Calenda, l’abbraccio a Di Battista dei grandi rivali: «Forza Ale». Mulé (Fi): «Scontri in tv, poi ridiamo e parliamo della Lazio»

Il ricovero dell'ex deputato a Cuba abbatte le distanze politiche. Conte: «M5S sgomento, prego per lui»

Il ricovero in «gravi condizioni» a Cuba di Alessandro Di Battista abbatte le barriere della politica. Oltre alla sua (ex) comunità politica di riferimento, quella del Movimento 5 Stelle, a stringersi idealmente all’ex deputato romano ed augurargli pronta guarigione sono anche tutti i suoi avversari politici di sempre – da destra a sinistra. Antonio Tajani è stato il primo, per la carica che ricopre, a dar conto della sua preoccupazione per le condizioni di Dibba. «Prego per la sua salute e sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta», ha scritto il ministro degli Esteri nel dare conto delle prime iniziative della Farnesina per fornire l’assistenza necessaria di fronte al ricovero nella lontana Cuba. Ma nelle ore seguenti sono fioccati molti altri messaggi, tutti improntati all’incredulità e agli incoraggiamenti al leader dell’associazione Schierarsi.

I messaggi di Conte e Di Maio

«La notizia del ricovero di Alessandro a Cuba mi ha lasciato senza parole. E con me l’intera comunità 5 stelle è rimasta sgomenta. Io stesso, dopo avere appreso questa mattina la notizia, in queste ore ho voluto personalmente accertarmi delle sue condizioni di salute. Sono momenti difficili per lui e per i suoi cari e anche per tutta la nostra comunità che nutre per Alessandro un affetto enorme, sincero», scrive sui social il presidente M5s Giuseppe Conte, che con Di Battista ha sempre tenuto aperto il filo del dialogo, nonostante le sue posizioni critiche. «Io e l’intero Movimento 5 Stelle continuiamo a seguire l’evoluzione, garantendo il nostro massimo sostegno. Da credente, prego perché la situazione migliori e ci giungano buone notizie. Forza Ale, sono e siamo con te», conclude Conte. A esprimere vicinanza a “Dibba” è pure l’altro storico leader del M5S che fu suo grande amico e compagno di avventura prima della rottura per le scelte politiche contrapposte. «Forza Alessandro! Tutti con te», scrive su Instagram Luigi Di Maio, oggi inviato speciale Ue per il Golfo.

Da Calenda a Crosetto, l’affetto dei grandi rivali

«Sconcertanti le notizie sullo stato di salute di Alessandro Di Battista. Al di là delle distanze politiche, che sono sempre state nette, gli auguro con tutto il cuore una pronta guarigione. Un pensiero di vicinanza a lui e alla sua famiglia in queste ore difficili», afferma dal canto suo il leader di Azione Carlo Calenda, avversario di mille dibattiti in tv e sui social di Di Battista. Lo era tra gli altri anche un dirigente di Forza Italia come Giorgio Mulé, che nell’occasione svela un gustoso retroscena. «Ce le siamo date di santa ragione, abbiamo litigato furiosamente in tv. E poi una volta “sistemato” eccoci dietro le quinte a parlare e ridere della “nostra” Lazio. E insomma, caro Alessandro, in questo momento ogni “cazzotto” diventi per te una carezza. Daje!», scrive sui social il vicepresidente della Camera forzista. Ad esprimere vicinanza a Di Battista e alla sua famiglia ed augurargli pronta guarigione sono pure la Lega, il Pd con la segretaria Elly Schlein, FdI e il governo stesso con il ministro della Difesa Guido Crosetto.