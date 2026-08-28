Andrea Stroppa e l’ipotesi di un’alleanza Meloni-Vannacci: «Hanno radici fasciste. Mi pento di aver avvicinato Elon Musk alla politica italiana»

Il referente italiano del miliardario interviene sulle parole pronunciate dal viceministro Cirielli

Si butta anche Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, nel dibattito in corso tra i partiti della maggioranza sull’eventualità di un’alleanza o meno con Futuro Nazionale, la nuova formazione politica guidata da Roberto Vannacci. «Le affinità ci sono», scrive Stroppa in un post condiviso su X. E aggiunge: «Questo (il viceministro Edmondo Cirielli, di FdI – ndr) diceva che durante il fascismo c’era uno spirito di libertà straordinario. Rimpiango profondamente di aver avvicinato un imprenditore globale a una classe politica che, anziché costruire il futuro, è ancora ancorata alle sue radici fasciste».

Le parole di Cirielli e il gelo di FdI

L’intervento di Stroppa fa seguito al polverone mediatico e politico scatenato dalle parole di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri, che si è mostrato piuttosto aperto alla possibilità di stringere un’alleanza con l’ex generale. «La minaccia di Futuro nazionale? Per me non è detto sia una minaccia. Magari ce lo ritroviamo in coalizione con noi. Se oggi il 6 o il 7 per cento degli elettori vuole sostenere Vannacci, non si può attaccare né chi lo vota, né chi riceve quei voti. Bisogna metterlo alla prova e affidargli una responsabilità di governo», ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista.

L’intervento di Stroppa

«Parole pronunciate a titolo personale», fa sapere subito Fratelli d’Italia, il partito a cui iscritto Cirielli, in una nota condivisa in serata. Ma la domanda resta aperta: Giorgia Meloni – e insieme a lei anche i leader di Forza Italia e Lega – è pronta ad accogliere Vannacci nella coalizione di centrodestra alle prossime elezioni oppure no? Stroppa, che già in passato non ha mancato di scontrarsi con alcuni esponenti dell’attuale governo, non sembra vedere di buon occhio un’alleanza con Futuro Nazionale. Una posizione per certi versi sorprendente, se si considera che Elon Musk ha convintamente sostenuto diversi partiti di estrema destra in giro per l’Europa, compresa Alternative für Deutschland in Germania, che al Parlamento europeo è alleata proprio con Vannacci.

Le affinità ci sono. Questo diceva che durante il fascismo c’era uno spirito di libertà straordinario. Rimpiango profondamente di aver avvicinato un imprenditore globale a una classe politica che, anziché costruire il futuro, è ancora ancorata alle sue radici fasciste https://t.co/7ley3X7Qis — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) August 27, 2026





