Ricevono le tessere di Futuro Nazionale, ma non le hanno mai chieste: il mistero della coppia iscritta a sua insaputa al partito di Vannacci

Una coppia di origini romene trova nella buca delle lettere le iscrizioni a Futuro Nazionale. A fare la scoperta è stato il figlio, militante di Sinistra Italiana. I precedenti e l'ombra delle irregolarità sul boom di tesseramenti del generale

Hanno aperto la cassetta della posta e ci hanno trovato dentro due tessere di iscrizione a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Peccato che non avessero mai chiesto di aderire né tantomeno versato un solo euro. È quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia a una coppia di origini romene, finita suo malgrado al centro dell’ennesimo caso di tesseramenti sgraditi alla formazione politica del generale in pensione.

La scoperta e i dubbi sui documenti

A fare la scoperta è stato il figlio della coppia, Mihai Tudose, esponente di Sinistra Italiana. Come ricostruito da Repubblica, i genitori si trovavano in vacanza quando il giovane ha aperto le lettere recapitate a casa, trovandovi le due tessere nominali. Raggiunti telefonicamente, i due coniugi si sono detti del tutto estranei alla vicenda, assicurando di non aver mai fatto domanda di iscrizione.

L’incognita dei dati anagrafici

Sullo sfondo resta un interrogativo su come i dati anagrafici siano finiti nei registri del partito. In passato Gabriela Bulai, consigliera comunale a Prata di Pordenone di origine romena, passata dalla Lega a Futuro Nazionale, avrebbe chiesto ai genitori di Tudose una copia dei documenti d’identità per un progetto mai chiarito. Pur non essendoci prove dirette che colleghino quel passaggio al tesseramento, l’episodio ha sollevato forti perplessità.

Chi ha pagato la quota?

Resta da chiarire anche l’aspetto economico. Lo statuto di Futuro Nazionale prevede infatti che per completare l’iscrizione sia indispensabile il versamento di una quota associativa (pari ad almeno 10 euro). Di conseguenza, resta da capire chi abbia effettuato il pagamento al posto della coppia. Il caso friulano non è isolato. Come ricorda Repubblica, già a luglio una venticinquenne di Santeramo in Colle, nel Barese, si era vista recapitare a casa la tessera nominale con la lettera di benvenuto firmata da Vannacci, spingendo la famiglia a sporgere denuncia ai carabinieri. Vicende che si sommano all’inchiesta di Fanpage sulle falle del sistema online, capace di rilasciare tessere anche a fronte di dati o codici fiscali fittizi.

La reazione di Sinistra Italiana

Sulla vicenda è intervenuto Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana-Avs in Friuli Venezia Giulia, mettendo in discussione le cifre diffuse dal movimento (che rivendica oltre 100 mila iscritti): «In Futuro Nazionale contano i signori delle tessere, poco importa che siano estorte con l’inganno. La vicenda dei genitori del nostro compagno è grave perché è mancato totalmente il consenso all’adesione, mettendo in imbarazzo persone per bene». Badin ha poi concluso puntando il dito sul peso economico delle operazioni: «La questione è doppiamente grave perché grazie al tesseramento Futuro Nazionale ha un’importante entrata economica».