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La benzina sale a tre euro: il governo Meloni verso la proroga delle misure sui carburanti, poi intervento mirato

25 Agosto 2026 - 13:28 Stefania Carboni
meloni decreto carburanti
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Segnalato il supreme diesel al servito oltre 3,1 euro al litro sulla A22. Palazzo Chigi studia una soluzione: previsto un consiglio dei ministri tecnico per domani
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Il Governo punta a rimodulare gli aiuti contro il caro-carburanti per sostenere i redditi più bassi. Al termine di un vertice tra la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell’Economia Giorgetti, fonti di Palazzo Chigi hanno annunciato per domani un Consiglio dei ministri tecnico. Il provvedimento prorogherà di qualche giorno le misure in scadenza per consentire al governo di definire un decreto più selettivo e mirato a favore delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà.

Salgono i prezzi: supreme diesel al servito oltre 3,1 euro al litro sulla A22

Intanto secondo un’indagine del Codacons basata sui dati Mimit del 24 e 25 agosto, i listini in autostrada hanno superato la soglia record dei 3 euro al litro. Il picco massimo si registra sulla A22 Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel servito ha toccato i 3,159 euro/litro, seguito da cifre record sulla A21 Torino-Piacenza (2,929 euro per il gasolio speciale) e sulle isole minori, come a Pantelleria dove il diesel base tocca quota 2,799 euro. L’associazione dei consumatori lancia l’allarme sul rischio che queste cifre limite diventino una nuova norma e chiede al Governo di abbandonare le misure tampone per varare interventi strutturali a tutela delle famiglie. «Nessuno sostiene che domani tutti gli italiani pagheranno 3 euro per un litro di carburante, ma il fatto stesso che questa soglia sia già stata superata in alcuni impianti deve far scattare un campanello d’allarme», afferma l’associazione.

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