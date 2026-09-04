Ucraina, la strana storia della sparatoria tra i membri dei servizi segreti

La lite su un cittadino russo accusato di essere una spia. E le tensioni tra intelligence a Kiev

Una sparatoria tra membri della stessa intelligence. È accaduta la mattina del 2 settembre nel quartiere residenziale di Berezniaky, a Kiev, sulla riva sinistra, tra gli uomini dello Sbu, il servizio di sicurezza interno ucraino, e i colleghi del Gur, l’intelligence militare del ministero della Difesa. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti tre membri della direzione del Gur. A quanto pare a causa di una disputa riguardo la scomparsa, per nove giorni, di un attivista nazionalista russo che combatteva al fianco delle truppe ucraine nella guerra con la Russia.

La sparatoria tra le intelligence ucraine

Il cittadino russo ha detto di essere stato arrestato dal servizio di sicurezza Sbu. E di essere anche stato costretto a firmare una confessione in cui ammetteva di aver collaborato con i russi. Lo scontro a fuoco è avvenuto dopo una perquisizione nell’abitazione dell’attivista. Gli agenti dello Sbu hanno aperto il fuoco contro i membri dell’unità Gur. Lo Sbu ha dichiarato di aver agito per sventare un complotto orchestrato da Mosca per assassinare attivisti russi anti-Cremlino a Kiev. «È importante che la verità venga a galla e che situazioni come questa non si ripetano», ha dichiarato Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale.

L’indagine di Zelensky

«Una valutazione dei vertici di queste due agenzie – lo SBU e il GUR – sarà effettuata sulla base dei risultati di un’indagine interna. È assolutamente giusto che entrambe le parti siano chiamate a rispondere delle proprie azioni. Entrambe hanno agito in un modo che non avrebbe dovuto accadere», ha affermato. Due militari dei due enti hanno ricevuto un avviso di sospetta condotta in relazione all’incidente. Zelensky ha rimosso dall’incarico il capo del dipartimento per la protezione dei segreti di Stato dello SBU, Oleh Khramov.

Stepan Kaplunov

Il russo si chiama Stepan Kaplunov ed è vicecomandante dei volontari che combattono contro Mosca e che sono inquadrati nel Gur. Ha raccontato di essere stato catturato il 23 agosto nel cortile del suo palazzo. Dice di essere stato sequestrato per nove giorni. E che gli hanno chiesto di accusare Kyrylo Budanov, il potentissimo ex direttore del Gur, diventato capo dell’Ufficio presidenziale di Zelensky. Appena è tornato a casa ha girato un filmato in cui smentiva la confessione. Mentre lo Sbu dice di aver trovato nel suo telefono le prove dei suoi contatti con un rappresentante dell’Fsb, dal quale avrebbe avuto l’incarico di organizzare l’assassinio «di un leader dell’opposizone russa». Ovvero Akhmed Zakayev, capo del governo in esilio della Repubblica cecena di Ichkeria, che si trovava in Ucraina il 24 agosto.

Il 2 settembre

Poi nella notte tra il primo e il 2 settembre gli agenti dello Sbu tornano nella casa del russo e ci trovano i colleghi dell’intelligence militare. Le immagini non consentono di capire chi abbia aperto per primo il fuoco. Il 5 marzo 2022 l’agente del Gur Denys Kireyev, che aveva partecipato già a un paio di incontri negoziali coi delegati russi, è stato ucciso a Kiev per mano, dirà Budanov, dei servizi segreti civili.