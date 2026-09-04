Drone russo sul quartier generale dell’intelligence ucraina a Kiev: almeno 9 feriti. Zelensky: «Reagiremo»

Colpito lo studio del capo dell'agenzia. In dubbio il viaggio a Kiev di Witkoff: «Teme la reazione russa»

Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini (Sbu), nel centro di Kiev. A riferirlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, spiegando che il velivolo senza pilota ha colpito «direttamente lo studio del capo» dell’agenzia. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha reso noto che nel raid sono rimaste ferite almeno nove persone. Sette dei feriti hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale. Lo riferisce il Kiev Independent.

«Risponderemo all’attacco russo sul quartier generale dell’Sbu»

Zelensky ha inoltre riferito di aver ordinato al vertice dell’Sbu di «rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all’attacco russo». «Le nostre forze armate sosterranno questa risposta», ha aggiunto il presidente ucraino. La sede dell’Sbu si trova in via Volodimirska, di fronte al monastero di Santa Sofia. In un video realizzato dopo l’attacco e pubblicato dall’agenzia Unian, si vede del fumo fuoriuscire da una sola finestra dell’edificio, che appare per il resto integro. Un elemento che potrebbe indicare la natura mirata dell’attacco.

In dubbio la missione di Witkoff a Kiev

Intanto, è in dubbio la missione a Kiev degli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, che avevano in programma di raggiungere la capitale ucraina domenica dopo essere stati domani a Mosca e Kiev il 5 e 6 settembre. Lo scrive in esclusiva il Kyiv Independent: secondo una fonte «i russi non vogliono che vengano qui a Kiev, e Witkoff è sempre molto sensibile al sentimento russo. Lì gli viene detto che venire a Kiev è pericoloso», sostiene la fonte riferendosi ai russi aggiungendo che l’inviato di Trump “ha iniziato ad avere paura” e sta discutendo di piani alternativi. Una persona vicina all’amministrazione Trump ha confermato al Kyiv Independent che la visita è in programma, ma ha aggiunto che «potrebbe comunque essere annullata».

Foto copertina: ANSA/TERESA SUAREZ/POOL