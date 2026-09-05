Follia su un volo American Airlines, passeggero tenta di strangolare il vicino: immobilizzato con nastro adesivo – Il video

Il passeggero ha rivolto un insulto razzista a una hostess prima di andare in escandescenza e aggredire l'uomo. Aereo costretto a un atterraggio d'emergenza

Un volo della American Airlines partito da Dallas e diretto a Newark è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che un passeggero ha dato in escandescenza, aggredendo un uomo seduto accanto a lui e creando una situazione di pericolo a bordo. Tutto è avvenuto giovedì sera, circa due ore dopo il decollo. Alla fine il passeggero è stato immobilizzato al suo sedile con nastro adesivo e fascette, fino all’atterraggio a Baltimora.

Il video

La scena dell’immobilizzazione è stata ripresa e diffusa da Tmz.

L’insulto razzista, lo strangolamento, le urla

A raccontare quanto accaduto a CBS News sono stati Juan Mejia, ex agente delle forze dell’ordine, e Richard Olenick, entrambi seduti a due file di distanza dall’uomo. «È successo tutto all’improvviso. Si è passati dalla calma alle urla e al caos», ha raccontato Mejia. Quando si è voltato, ha visto il passeggero «stringere le mani attorno al collo del pover’uomo seduto accanto a lui, lato corridoio, aggredendolo». Olenick ha riferito che l’uomo avrebbe rivolto un insulto razzista a uno degli assistenti di volo. «Tutti i passeggeri sono stati praticamente vittime del suo odio, della discriminazione, dell’ostilità e della volgarità che gli uscivano di bocca», ha spiegato Mejia.

Il blocco del passeggero violento

I due testimoni sono intervenuti per aiutare a bloccarlo, utilizzando il materiale fornito da un assistente di volo. L’uomo avrebbe opposto una forte resistenza. «Mi ha morso la mano, ha solo lasciato i segni dei denti. Eravamo coperti del suo sangue. Perdeva parecchio sangue da tagli che si era procurato da solo», ha raccontato Mejia. Secondo i due passeggeri, prima dell’esplosione di rabbia non c’erano stati segnali evidenti di un comportamento anomalo e non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione. L’ipotesi è che l’alcol possa aver avuto un ruolo. «Ricordo che una delle assistenti di volo ha detto di avergli servito un solo drink», ha spiegato l’ex agente.

Il volo dirottato a Baltimora

Il comandante ha deviato la rotta e ha fatto atterrare l’aereo a Baltimora. Il passeggero è rimasto immobilizzato per circa 15 minuti, fino all’arrivo a terra, quando sono intervenuti la polizia locale e gli agenti dell’FBI. American Airlines ha confermato l’accaduto in una nota. «Il 3 settembre, il volo 618 di American Airlines è stato dirottato su Baltimora (BWI) a causa di un passeggero molesto. All’arrivo, le forze dell’ordine hanno atteso l’aereo e assistito allo sbarco del passeggero prima che il volo proseguisse verso la destinazione prevista», ha dichiarato. L’FBI ha poi fatto sapere che la polizia della Maryland Transportation Authority ha arrestato il passeggero. Una volta concluso l’intervento delle forze dell’ordine, l’aereo ha ripreso il viaggio verso Newark.