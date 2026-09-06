Trump dice addio all’iconico ciuffo biondo: ora ha i capelli castani. Il nuovo look del presidente Usa scatena i social

Le immagini scattate in New Jersey hanno riacceso le discussioni sull'acconciatura dell'inquilino della Casa Bianca

L’iconica acconciatura di Donald Trump cambia colore. Il presidente statunitense, famoso per il suo caratteristico ciuffo biondo, è stato fotografato venerdì con i capelli molto più scuri del solito, quasi castani, dopo essere sceso dall’Air Force One per trascorrere il weekend nel suo club di golf a Bedminster, in New Jersey. Le immagini hanno fatto il giro dei social, anche perché il presidente raramente cambia la sua acconciatura. D’altronde, i suoi capelli sono da sempre uno degli elementi più riconoscibili del suo aspetto. Come riporta il New York Post, sabato Trump è stato fotografato mentre giocava a golf insieme al conduttore di Fox News Bret Baier, ma indossava un cappellino rosso con la scritta «Trump aveva ragione su tutto», che gli copriva i capelli. Resta quindi da capire se il castano diventerà il nuovo look del presidente o se, alla prossima apparizione senza cappello, tornerà il tradizionale biondo.

Le fotografie hanno scatenato commenti e ironie online. Il giornalista Yashar Ali ha pubblicato le immagini scrivendo: «Se non avessi visto che la foto era di Getty Images, non ci avrei creduto». Altri utenti hanno scherzato sul fatto che, con la fine dell’estate, Trump avrebbe semplicemente deciso di passare dal biondo tinto al castano. «Ringiovanisce molto, molto stile Pierce Brosnan», ha commentato invece l’autrice Annie Lamott. Non sono mancate nemmeno le battute più taglienti, con alcuni utenti che hanno paragonato il nuovo colore dei capelli a quello del serial killer Rex Heuermann.

I capelli di Trump

I capelli di Trump sono stati oggetto di curiosità e discussioni ben prima della sua presidenza. Per anni alcuni hanno ipotizzato che indossasse una parrucca, mentre altri hanno sostenuto che il suo caratteristico ciuffo fosse il risultato di un particolare intervento sul cuoio capelluto. Durante la campagna elettorale del 2016, Trump provò a chiudere almeno una parte delle polemiche permettendo al comico Jimmy Fallon di scompigliargli i capelli durante il suo programma. Il gesto serviva proprio a dimostrare che fossero veri.