«Costruisci il muro» e «Insegui i migranti»: Trump lancia i suoi videogiochi

La Casa Bianca ha pubblicato Arcade, una sala giochi online per diffondere i "successi" del secondo mandato del tycoon

La stretta sull’immigrazione, il piano di risparmio e la politica alimentare non sono più solo alcuni dei capisaldi del secondo mandato di Donald Trump. Ora sono diventati anche i temi di cinque videogiochi lanciati dal sito della Casa Bianca con il nome “Arcade”. Prendendo spunto dai classici Tetris, Snake e Tapper, il tycoon ha creato una sala giochi online in stile retrò e a bassa risoluzione per appassionare i sostenitori repubblicani e diffondere ulteriormente alcuni punti della sua politica. L’annuncio sui social è stato accompagnato da brevi animazioni che fanno da parodia alle schermate di avvio di Xbox, PlayStation, Nintendo e persino Sega, il cui storico logo si trasforma in MAGA.

Sull’immigrazione

Due dei videogiochi che stanno facendo più discutere sono Build the Wall e Rio Run, entrambi legati alla politica sull’immigrazione. Il primo è un tetris trumpiano in cui si deve costruire un muro per «proteggere il confine dall’orda in arrivo», come specificato dalla descrizione. Un richiamo quindi alla volontà del presidente di marcare il confine tra Stati Uniti e Messico. «Non riusciamo a smettere di vincere. Costruisci il muro. Deporta. Riempi un Trump Account» scrive la White House in un post su X per pubblicizzare il gioco.

Rio Run è invece ispirato a Snake e il protagonista è Tom Homan, il responsabile della politica di frontiera dell’amministrazione, intento a inseguire i migranti. Lo “zar dei confini” passa su una griglia che dovrebbe rappresentare il Rio Grande per «raccogliere tutti gli attraversatori presenti» senza ripercorrere il proprio tracciato. E per rendere chiaro che si tratta di messicani e non di statunitensi, Trump ha deciso di raffigurarli con diverse tonalità di pelle, più scure rispetto a Homan. Ogni persona catturata viene raffigurata con una tuta arancione da detenuto e va ad allungare la fila dietro al protagonista, come nel classico Snake. In caso di game over la schermata finale mostra il numero di persone “deportate”.

In ambito economico

Altri due giochi fanno riferimento all’economia. In Flappy Bill, ispirato a Flappy Bird, l’utente deve guidare un’aquila che trasporta un disegno di legge fino al National Mall. L’obiettivo è di schivare gli ostacoli per giungere alla destinazione finale. Trump Savings Tycoon è stato invece ideato con lo scopo di raccogliere denaro per «riempire i conti Trump dei propri figli», in riferimento al piano di risparmio che prevede mille dollari per ogni bambino nato durante il secondo mandato di The Donald.

Per la salute

L’ultimo gioco, Supply Line, è dedicato all’alimentazione. Prendendo spunto da Tapper, il giocatore deve prendere il cibo che scorre sulla catena di montaggio. Ma attenzione: non tutti i prodotti vanno bene, infatti si deve scartare tutto ciò che non rientra negli standard del Make America Healthy Again.

I “successi” del tycoon

Per l’amministrazione Trump i cinque videogiochi sono un passatempo e un modo divertente per ricordare i “successi” del presidente. La Casa Bianca ha inoltre specificato che Arcade è pensato «per accentuare il contrasto tra una cultura del divertimento e della vittoria e la cupa visione socialista che i Democratici hanno per l’America». Una trovata politica pubblicata in un momento di incertezza per il tycoon. Con il fronte mediorientale aperto, la crisi a Hormuz, difficoltà di politica interna e l’aumento della deportazione dei migranti senza documenti, Trump potrebbe non raggiungere i risultati sperati nelle elezioni di Mid-term che si terranno a novembre.

High score check 🎮 Drop yours below 👇 pic.twitter.com/RZHluGMDg1 — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

L’opposizione

Di fronte ai videogiochi, alcuni esponenti contrari al mondo Maga hanno fatto già sentire la loro voce. Secondo Adriana Jasso, coordinatrice di programma presso AMIGOS San Diego Community, che lavora al confine con il Messico, i giochi rivelano una «mancanza di serietà da parte del governo in un momento in cui le persone muoiono nei centri di detenzione». Concorda Amerika Garcia Grewal, co-direttrice della Frontera Federation a Eagle Pass in Texas: «I designer hanno perso il contatto con ciò che significa essere umani e prendersi cura degli altri. L’amministrazione ha giocato con la vita delle persone per anni e ora ha trasformato in videogioco ciò che sta facendo».