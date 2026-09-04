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Video trailer della Casa Bianca di videogioco in cui si cacciano migranti e si costruiscono muri – Il video

04 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 03 settembre 2026 L'account ufficiale della Casa Bianca su X ha pubblicato il video-trailer di un videogioco ispirato a classici arcade come Snake e Tetris, riproposti con grafiche e tematiche legate all'immaginazione politica del movimento Maga. Nel filmato, accompagnato dallo slogan «Costruisci il muro. Deporta. Finanzia un conto d'investimento Trump», il serpente del gioco originale è sostituito da un agente di polizia di frontiera all'inseguimento di migranti, mentre i blocchi stile Tetris vengono impiegati per erigere un muro nel deserto lungo il confine con il Messico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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