Video trailer della Casa Bianca di videogioco in cui si cacciano migranti e si costruiscono muri – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 03 settembre 2026 L'account ufficiale della Casa Bianca su X ha pubblicato il video-trailer di un videogioco ispirato a classici arcade come Snake e Tetris, riproposti con grafiche e tematiche legate all'immaginazione politica del movimento Maga. Nel filmato, accompagnato dallo slogan «Costruisci il muro. Deporta. Finanzia un conto d'investimento Trump», il serpente del gioco originale è sostituito da un agente di polizia di frontiera all'inseguimento di migranti, mentre i blocchi stile Tetris vengono impiegati per erigere un muro nel deserto lungo il confine con il Messico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev