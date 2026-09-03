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Vannacci, la Procura militare di Roma avvia un’indagine per ricostituzione del partito fascista

03 Settembre 2026 - 17:00 Alba Romano
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Gli accertamenti partiti dall'esposto del Sindacato dei militari
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La Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato «accertamenti preliminari» in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vanacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini e in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba.

L’obiettivo dei pm

L’attività della Procura con le stellette «è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate – spiega il procuratore in una nota – all’interno della struttura organizzativa “Futuro Nazionale”. Obiettivo dei pm è verificare «l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare». 

Foto copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | Roberto Vannacci durante la conferenza stampa di Futuro Nazionale, 05 agosto 2026

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