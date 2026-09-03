La paura nel governo per Vannacci al 12%: «È incontrollabile, tradirà ancora»

La maggioranza e la vicinanza del generale a Mosca. I flussi di denaro e la galassia Maga. E i sondaggi riservati che circolano nelle chat

«Vannacci non si sa a chi risponde. Non vorremmo poi dover rispondere a Mosca». Sono queste le frasi che circolano nella maggioranza dopo l’inchiesta del Financial Times che tratteggia il leader di Futuro Nazionale come Cavallo di Troia della Russia. Palazzo Chigi trasmette regolarmente report al Copasir sulla cosiddetta “Fimi” (Foreign Information Manipulation and Interference). Dove però si parla soprattutto di campagne social. Mentre nelle chat di Fratelli d’Italia si parla di uno studio pubblicato su Substack in cui si fanno domande sui flussi di denaro. E sulla possibilità di ricondurli alla galassia Maga.

Vannacci e la Russia

Eppure, spiega oggi Repubblica, una pistola fumante non c’è. Di certo c’è la perplessità di Giorgia Meloni e di FdI sull’accogliere il generale nel centrodestra. Perché «è uno che stacca la spina», se non accontentato. Dunque non si può imbarcare. Ma i sondaggi riservati commissionati dalla maggioranza lo portano al 12%. Secondo il Corriere della Sera invece nel governo molti pensano che Vannacci possa essere condizionato da Mosca. E che sia inaffidabile e incontrollabile sulla politica estera. «Non è difficile pensare che chi tradisce una volta tradirà ancora», ha detto ieri l’altro il presidente del Senato Ignazio La Russa al quotidiano.

Giorgia presidente (e Vannacci premier?)

Giorgia Meloni «sarebbe un ottimo presidente della Repubblica», ha invece detto il leader di Futuro Nazionale a “E’ sempre Cartabianca” su Rete4. La premier, ha proseguito, «ha dimostrato carisma, notevoli capacità, quindi potrebbe essere anche un ottimo presidente della Repubblica». Vannacci ha detto che in caso di candidatura, Meloni potrebbe contare «sicuramente» sull’appoggio di Futuro Nazionale. Magari in cambio di Palazzo Chigi?