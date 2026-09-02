Chi c’è dietro i video di Vannacci in divisa che schiaffeggia donne e strappa passaporti

A diffonderli è un account X che prima si dichiara indignato, poi sostiene Vannacci e prende in giro chi abbocca (o reagisce male)

Circolano diversi video con il logo di Futuro Nazionale in cui Roberto Vannacci, vestito da militare, compie atti di violenza, soprattutto contro le donne. Seppur i contenuti vengono attribuiti dagli utenti al Vannacci e il suo partito, tale collegamento viene smentito dal diretto interessato a Open: «Assolutamente niente a che fare con noi».

Cosa c’è nei video

Le scene, generate con l’Intelligenza Artificiale, risultano realizzate per sembrare autentica propaganda online del partito di Vannacci. In uno dei video, Vannacci in divisa militare alza le mani contro una coppia omosessuale che vorrebbe adottare un neonato.

In un altro, Vannacci intercetta in aeroporto un gruppo di ragazze dirette a Ibiza, intimandole a passare le vacanze in Italia e non all’estero. Nel video, Vannacci strappa un passaporto con un biglietto e schiaffeggia una delle giovani.

In altri due video, Vannacci viene generato in altrettante scene di violenza, dove schiaffeggia una donna intenzionata ad abortire e una giovane solo perché consuma del sushi anziché del cibo italiano.

I video seguono tutti lo stesso schema con Vannacci in divisa, un tema riconducibile alle posizioni del partito, una reazione violenta come soluzione a quello che viene inteso come “il problema”.

L’account che li produce — e che ride di chi ci casca

Chi ha diffuso i contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale non si nasconde, al contrario. Si tratta dell’account X “Terra Cava 2” che, inizialmente, pubblicava i video fingendo indignazione nei confronti di Vannacci e rivolgendosi a Giorgia Meloni: «Sarebbe questo il patriarcato mediterraneo?? E Meloni non ha nulla da dire? CHE SCHIFO!!!!»

Il passaggio da account indignato a sostenitore è breve. Nella condivisione del video dove Vannacci schiaffeggia una donna intenzionata ad abortire, l’account scrive: «Iron Vannacci pensaci tu con la forza dei tuoi pugni (nel soffitto, no pancia) e del buonsenso MEDITERRANEO».

Il meccanismo è quello classico del troll, il quale condivide un contenuto consapevole della falsità in esso contenuta, lo spaccia per originale e attende le reazioni degli utenti, che siano contro o a favore di Vannacci. In un post su X, raccoglie e commenta alcune reazioni indignate di chi vorrebbe segnalare l’account al leader di Futuro Nazionale: «Questi devono essere degli alti funzionari di Futuro Nazionale, altrimenti non si spiega».

Il rischio: la costruzione di un mito che non esiste

Chi produce questi contenuti spesso cerca di rifugiarsi dietro lo scudo della satira. «Era per ridere», «Si vede che è esagerato», «Il logo è palesemente messo lì per giocarci sopra». Dietro queste realtà c’è qualcosa di più sottile.

Questi contenuti trovano una conferma entusiasta in chi vorrebbe davvero che un politico agisse in determinate maniere contro chi non condivide i propri valori. Il possibile risultato è quello della generazione di un mito personale che non esiste, ma che funziona.

Si tratta dello stesso meccanismo che per anni ha trasformato Putin nell’idolo degli islamofobi europei attraverso meme in cui dichiarava che in Russia non sarebbero mai state costruite moschee. Nei fatti, questi cittadini rimangono nella loro convinzione nonostante lo stesso Putin abbia inaugurato nel 2015 la nuova Moschea Cattedrale di Mosca, una delle più grandi ai confini con l’Europa.

Canali Telegram falsi e trading truffa col nome di Vannacci

I video di Terra Cava 2 non sono l’unico problema. Su Telegram esistono canali che si presentano come account ufficiali di Roberto Vannacci, usati per acquisire visibilità e follower attraverso il meccanismo del cross-referral tra canali.

Alcuni vanno oltre, proponendo investimenti di trading usando il nome e il volto di Vannacci.

Nessuno dei canali Telegram che usano il nome e il volto di Vannacci risulta gestito dal diretto interessato o dal suo staff.