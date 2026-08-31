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Sondaggio Swg-La7, Vannacci supera pure Forza Italia: ora è il quarto partito d’Italia – I dati

31 Agosto 2026 - 19:29 Simone Disegni
Vannacci Tajani Meloni
Vannacci Tajani Meloni
Continua l'ascesa di Futuro Nazionale, perdono voti Meloni e Tajani. Chi avanza e chi arretra nel Campo largo
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Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci, supera di slancio pure Forza Italia ed è ora virtualmente la quarta forza politica del Paese. È il dato principale restituito dal sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 e diffuso lunedì 31 agosto. Stando al carotaggio di Swg tra gli elettori, Futuro Nazionale ha continuato dunque anche ad agosto la sua ascesa prorompente, rubando voti apparentemente anche ad altri partiti di centrodestra. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni flette di 2 punti percentuali rispetto alla stima d’inizio agosto, ed è ora stimata al 26,8% dei consensi; Forza Italia scivola di 3 punti percentuali, gli stessi guadagnati da Fnv. Il partito di Antonio Tajani scivola così allo 7,1%, quello di Vannacci decolla al 7,5%. Recupera qualcosa nel centrodestra la Lega, che resta però accreditata solo del 5,7% dei voti.

Pd-M5S, che succede tra gli elettori del Campo largo

Nel Campo largo, reduce da un agosto di discussioni sfibranti sulla futura leadership, primarie, programma e dintorni, pare perdere terreno il Movimento 5 Stelle, in flessione di 3 punti percentuali rispetto a inizio agosto: la forza guidata da Giuseppe Conte è accreditata ora del 12,7% dei voti, mentre il Pd di Elly Schlein cresce un pizzico e sale al 20,7%. Rosicchia consensi anche l’Alleanza Verdi Sinistra, stimata oggi al 6,7%. Italia Viva resta ferma al 2,4%, Azione di Carlo Calenda veleggia al 3,2%, in flessione di un punto percentuale su inizio agosto.

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