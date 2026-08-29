Ultime notizie ImmigrazioneNepalPetrolioReportSigfrido RanucciUcraina
POLITICALuccaPoliziaTelegramToscana

«Ci sono tre posti di blocco», il caso dell’assessore di Viareggio che segnala le pattuglie su Telegram: bufera su Rodolfo Salemi

29 Agosto 2026 - 16:07 Cecilia Dardana
rodolfo salemi posti di blocco telegram
rodolfo salemi posti di blocco telegram
L'amministratore comunale finisce al centro delle polemiche per un messaggio inviato nel gruppo "Anonymus Versilia", in cui ha indicato la posizione esatta delle volanti
Google Preferred Site

«Tre posti di blocco sul lungomare a Viareggio: uno davanti al Teresita a Città Giardino, il secondo a Piazza Mazzini verso nord, il terzo a Piazza Mazzini verso sud». A scriverlo in una nota chat di Telegram è Rodolfo Salemi, assessore allo Sport e al Mare del Comune di Viareggio, finendo al centro di una bufera per aver condiviso la posizione dei posti di controllo della polizia. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, che ha diffuso gli screenshot del messaggio inviato il 27 agosto scorso all’interno del gruppo “Anonymus Versilia”, una community da quasi 6 mila iscritti utilizzata abitualmente dagli utenti per scambiarsi informazioni sulle pattuglie ed evitare eventuali controlli stradali.

Le posizioni indicate e il silenzio dell’amministratore

Nel messaggio Salemi ha segnalato con precisione la presenza di tre volanti delle forze dell’ordine: una posizionata davanti al Bagno Teresita, nella zona di Città Giardino, e le altre due dislocate ai lati nord e sud di piazza Mazzini, nel pieno centro della città toscana. Contattato da Il Tirreno per chiarire le ragioni del gesto, l’esponente della giunta guidata da Sara Grilli ha scelto per il momento di non rilasciare alcuna dichiarazione. Ad amplificare le perplessità attorno all’episodio vi è la natura stessa della chat, impostata per cancellare automaticamente i messaggi a distanza di poche ore in modo da non lasciare tracce.

I precedenti

Non si tratta del primo episodio che vede l’amministratore viareggino, in passato già assessore con la giunta di centrosinistra guidata da Giorgio Del Ghingaro, finire sotto i riflettori della cronaca locale. Lo scorso inverno, la sua auto era stata sottoposta a sequestro dopo essere stata trovata sprovvista della regolare copertura assicurativa, situazione poi regolarizzata dallo stesso Salemi. Ora la diffusione del messaggio nella chat nata per aggirare i controlli rischia di scatenare nuove polemiche attorno al suo ruolo nell’amministrazione comunale.

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Chi studia poco vota a destra». L’ira di Meloni su Bonaccini: «È il tuo Pd che ha fallito» – Il video

2.

Andrea Stroppa e l’ipotesi di un’alleanza Meloni-Vannacci: «Hanno radici fasciste. Mi pento di aver avvicinato Elon Musk alla politica italiana»

3.

Guerra aperta Forza Italia-Vannacci in Calabria. Furgiuele: «Occhiuto ci chiese di partecipare»

4.

«Il partito di Vannacci viola la legge Scelba, riproduce il fascismo», l’esposto del sindacato dei militari contro Futuro Nazionale

5.

Salvini si blinda contro i nordisti e rilancia sugli extraprofitti: «Meglio sacrificare 5 banchieri che 50 milioni di italiani»

leggi anche
litiga da solo in auto
ATTUALITÀ

Gragnano, 75enne trovata carbonizzata in casa: fermata la figlia. «Ha tagliato il tubo del gas e appiccato il fuoco»

Di Cecilia Dardana
Ilyas Maluma
ATTUALITÀ

«Vi insegno a saltare i tornelli». Avviso orale del Questore per Ilyas Maluma, l’influencer amato dai maranza – Il video

Di Alba Romano
noemi impelizzeri
ATTUALITÀ

Noemi Impellizzeri, ora indagano i Ris di Messina sulla 33enne trovata impiccata a Riposto

Di Alba Romano