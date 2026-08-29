«Vi insegno a saltare i tornelli». Avviso orale del Questore per Ilyas Maluma, l’influencer amato dai maranza – Il video

A nulla è valsa la successiva rimozione del contenuto e un video di scuse

Guai giudiziari per il blogger Ilyas Maluma: il Questore di Torino, Massimo Gambino, gli ha comminato un avviso orale per un filmato diffuso sui social in cui mostrava come scavalcare i tornelli della metropolitana torinese senza pagare il biglietto, istigando i propri follower a compiere lo stesso gesto. La notifica è scattata all’aeroporto di Fiumicino da parte della Polizia di Frontiera, al rientro del giovane da un viaggio all’estero.

Nonostante la successiva rimozione del contenuto e un video di scuse in cui l’influencer ha parlato di «semplice provocazione», il provvedimento evidenzia la sua pericolosità sociale. Tra le motivazioni figurano i precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, la vicinanza ad altri profili controversi del web e la pubblicazione di contenuti in cui ostentava armi, contanti e infrazioni al Codice della Strada. Malima, stando al provvedimento, ha «ulteriormente evidenziato la propria pericolosità essendo stato indagato nel passato per reati contro la persona e il patrimonio, nonché per i suoi stretti collegamenti con un altro influencer» Don Alì, arrestato, lo scorso mese di novembre, per aver malmenato un docente torinese. Le autorità stanno ora vagliando anche la sua posizione in merito alle norme sul soggiorno.