Mario Calabresi candidato sindaco di Milano? Elly Schlein frena: «Prima il programma, poi i nomi»

La segretaria dem stoppa l'ipotesi di una candidatura diretta del giornalista: «È presto». I nomi in campo per le primarie

Mario Calabresi candidato sindaco del centrosinistra a Milano? Guai ad avere fretta. L’annuncio del noto giornalista del passo indietro dalla guida di Chora Media per «percorrere una strada nuova» ha avuto l’effetto del sasso in uno stagno per il Pd, chiamato a designare il candidato a succedere a Beppe Sala. Ma il partito non sembra voler correre incontro a Calabresi: o meglio, non subito e senza condizioni. Lo ha detto chiaro e tondo in serata Elly Schlein. «È presto, stiamo seguendo e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano che si concentra sui temi. Non vi stupirà se anche qui dico: prima scriviamo il programma, poi troviamo i nomi», ha frenato la segretaria dem intervenendo alla Festa dell’Unità di Genova. Di fatto Schlein tiene aperta così la strada delle primarie, con le quali vorrebbero misurarsi diversi aspiranti candidati già in campo: in primis Pierfrancesco Majorino, ex assessore ed eurodeputato e oggi consigliere regionale, vicino a Schlein (è anche membro della segreteria nazionale Pd come responsabile delle politiche per il diritto alla casa e l’immigrazione).

Tajani: «No a Calabresi, proporremo altri nomi»

Se a invocare la candidatura diretta di Calabresi a sindaco per il centrosinistra – senza passare per le primarie – sono Azione di Carlo Calenda e Spazio Pubblico di Pina Picierno, non sembra invece che le sirene dell’ex direttore di Stampa e Repubblica possano sedurre i partiti moderati del centrodestra. A chi gli chiedeva conto dell’ipotesi, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha chiuso così la porta così: «Assolutamente no. Siamo per sostenere un candidato di centrodestra: abbiamo le nostre idee, abbiamo dei nomi importanti da sottoporre agli alleati, sia civici sia di Forza Italia. Noi siamo il centro del centrodestra, vogliamo vincere in tutte le città italiane con il centrodestra, vogliamo vincere le elezioni politiche con il centrodestra, siamo il centro alternativo alla sinistra, visto che poi il centrosinistra è morto e c’è soltanto la sinistra».