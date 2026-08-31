Meloni e Piantedosi confermano i controlli alla frontiera sugli arrivi dalla Spagna. Madrid replica: «Vedremo se prorogare anche noi»

Prosegue di altre due settimane lo stop a Schengen per le frontiere aeree e marittime dopo la crisi di Ceuta del 1 agosto. La chiamata del Viminale al ministero dell'Interno spagnolo per la nuova proroga

«Non abbiamo ancora comunicazione scritta del Governo italiano» sulla proroga di 15 giorni della «sospensione di Schengen». Lo riportano del ministero dell’Interno spagnolo all’ANSA, ma Madrid per ora prosegue con i controlli per gli arrivi provenienti dall’Italia, che dovrebbero scadere il 7 settembre. Il Viminale ha comunicato la nuova decisione in un colloquio telefonico tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska. E da Madrid assicurano che nei giorni precedenti al 7 settembre si prenderà una decisione, se saranno mantenuti oppure no in futuro.

Il ministero dell’Interno italiano ha fatto sapere questa mattina che le frontiere aere e marittime con la Spagna restano presidiate e che quindi per questi arrivi l’accordo Schengen è sospeso. Come si legge nella nota del Viminale la notifica all’Ue è in corso.

«La decisione è stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione», si legge nella nota. Il riferimento è alla decisione presa un mese fa, in seguito alla crisi migratoria nell’exclave spagnola di Ceuta, quando migliaia di migranti provenienti dal Marocco entrarono nel territorio spagnolo situato in Africa.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha anche telefonato all’omologo spagnolo Fernando Grande-Marlaska, per comunicargli la decisione.