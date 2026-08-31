Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
POLITICAGoverno MeloniImmigrazioneMatteo PiantedosiSchengenSpagna

Meloni e Piantedosi confermano i controlli alla frontiera sugli arrivi dalla Spagna. Madrid replica: «Vedremo se prorogare anche noi»

31 Agosto 2026 - 12:49 Federico D’Ambrosio
meloni piantedosi schengen
meloni piantedosi schengen
Prosegue di altre due settimane lo stop a Schengen per le frontiere aeree e marittime dopo la crisi di Ceuta del 1 agosto. La chiamata del Viminale al ministero dell'Interno spagnolo per la nuova proroga
Google Preferred Site

«Non abbiamo ancora comunicazione scritta del Governo italiano» sulla proroga di 15 giorni della «sospensione di Schengen». Lo riportano del ministero dell’Interno spagnolo all’ANSA, ma Madrid per ora prosegue con i controlli per gli arrivi provenienti dall’Italia, che dovrebbero scadere il 7 settembre. Il Viminale ha comunicato la nuova decisione in un colloquio telefonico tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska. E da Madrid assicurano che nei giorni precedenti al 7 settembre si prenderà una decisione, se saranno mantenuti oppure no in futuro.

Il ministero dell’Interno italiano ha fatto sapere questa mattina che le frontiere aere e marittime con la Spagna restano presidiate e che quindi per questi arrivi l’accordo Schengen è sospeso. Come si legge nella nota del Viminale la notifica all’Ue è in corso.

«La decisione è stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione», si legge nella nota. Il riferimento è alla decisione presa un mese fa, in seguito alla crisi migratoria nell’exclave spagnola di Ceuta, quando migliaia di migranti provenienti dal Marocco entrarono nel territorio spagnolo situato in Africa.

Ti potrebbe interessare

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha anche telefonato all’omologo spagnolo Fernando Grande-Marlaska, per comunicargli la decisione.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alessandro Di Battista trasferito in ambulanza a L’Avana: «È lucido, ha parlato coi medici»

2.

Di Maio a Calenda, l’abbraccio a Di Battista dei grandi rivali: «Forza Ale». Mulé (Fi): «Scontri in tv, poi ridiamo e parliamo della Lazio»

3.

Alessandro Di Battista, la missione a Cuba per Il Fatto e lo spettacolo pronto al debutto sul caso Epstein

4.

«Ci sono tre posti di blocco», il caso dell’assessore di Viareggio che segnala le pattuglie su Telegram: bufera su Rodolfo Salemi

5.

Andrea Stroppa e l’ipotesi di un’alleanza Meloni-Vannacci: «Hanno radici fasciste. Mi pento di aver avvicinato Elon Musk alla politica italiana»

leggi anche
FACT-CHECKING

Immigrati aggrediscono una ragazza in Spagna? Il video viene dal Belgio

Di David Puente
FACT-CHECKING

Un gatto morto viene usato per accusare i migranti di Ceuta: la foto è di Gran Canaria del 2025

Di David Puente
ceuta violenza sessuale migranti
ESTERI

A Ceuta aumentano le denunce di violenza sessuale. Il pericolo coinvolge molte donne e minorenni migranti che dormono per strada

Di Stefania Carboni