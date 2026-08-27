Immigrati aggrediscono una ragazza in Spagna? Il video viene dal Belgio

Le immagini provengono da Gent, in Belgio, e la polizia fiamminga aveva già aperto un'indagine il 30 luglio

Circola un video in cui si vede una donna a terra, picchiata e scalciata da più persone. Il reel, pubblicato il 12 agosto 2026 dalla pagina News Senza Confini, riporta in primo piano la scritta «Spagna: ragazza viene aggredita da diversi immigrati schok». Di fatto, il video non è stato ripreso in Spagna e, considerata la breve distanza temporale, non ha nulla a che fare con la recente crisi migratoria di Ceuta. A seguito della nostra verifica, abbiamo riscontrato che la scena mostra un’aggressione avvenuta il 30 luglio 2026 a Gent, in Belgio.

Il contenuto che circola

Il reel mostra una ragazza inseguita, abbattuta al suolo e presa a calci da più uomini in uno spazio aperto urbano. La pagina che lo ha pubblicato lo colloca esplicitamente in Spagna, senza indicare la fonte né il luogo preciso in cui sarebbe stato ripreso.

Il video viene dal Belgio, non dalla Spagna

Le stesse immagini erano già state pubblicate il 30 luglio 2026 dalla testata belga Het Laatste Nieuws (HLN), che ne aveva identificato la provenienza

I il video mostra una rissa avvenuta il 30 luglio 2026 nei pressi dell’Oud Gerechtsgebouw di Gent, durante le Gentse Feesten, la tradizionale festa estiva della città fiamminga. La polizia di Gent aveva confermato a HLN di aver aperto un’indagine sulle immagini. Anche il sito V-Nieuws aveva riportato la notizia il medesimo giorno, inquadrando l’episodio nello stesso contesto, ovvero una violenta aggressione a Gent, Belgio, senza alcuna connessione con eventi in Spagna o con la crisi migratoria di Ceuta.

Conclusioni

Di fatto, il video che riprende un’aggressione ai danni di una donna e circolato su Facebook con la dicitura «Spagna: ragazza viene aggredita da diversi immigrati» non è stato ripreso in Spagna e non ha alcun legame con la crisi migratoria di Ceuta. Le immagini mostrano un’aggressione avvenuta il 30 luglio 2026 a Gent, in Belgio, già identificata e documentata dalla stampa belga lo stesso giorno.

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