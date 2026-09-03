Nel 2024 un italiano su tre ha tentato la fortuna: il gratta e vinci batte il lotto

Lo rivela un'indagine dell'Istat su giochi e videogiochi in Italia nel 2024

L’Italia, il Paese del sole e del mare ma anche del gioco d’azzardo. Nel 2024, 16 milioni e 609mila persone, il 31,9% della popolazione con un’età di almeno 14 anni, hanno dichiarato di aver partecipato nell’ultimo anno ad almeno un gioco con vincite in denaro. È quanto emerge dal rapporto Istat “Giochi e Videogiochi del 2024”. Il sondaggio rivela inoltre che la partecipazione risulta nettamente più elevata tra gli uomini (37,8%) rispetto alle donne (26,4%).

Il Gratta e Vinci il più giocato

Secondo lo studio un italiano su quattro gioca al Gratta e Vinci, il più diffuso nel Paese. Poi il Lotto e le lotterie tradizionali (16,5%), seguiti dal Superenalotto (13,8%), dai giochi a base sportiva (ad es. il nuovo totocalcio 4,7%) e dagli altri giochi numerici a totalizzazione (3,7%). Meno frequenti risultano il bingo (2,9%), le slot machine e le videolottery (2,6%), altri giochi da casinò (1,8%), il videopoker (1,6%) e le corse dei cavalli (1,5%).

Chi gioca di più

La ricerca dimostra anche che il coinvolgimento nelle attività di gioco con premi in denaro cresce rapidamente dopo l’adolescenza. Tra i 14 e i 17 anni scommette il 12,5% della popolazione, quota che raggiunge il valore massimo tra i 35 e i 54 anni (36,7%) e si mantiene elevata fino ai 74 anni, per poi diminuire progressivamente nelle età più avanzate (22,2% tra gli ultra 75enni). E se si va a vedere il titolo di studio di chi gioca d’azzardo, la partecipazione a giochi con vincite in denaro è più diffusa tra le persone con un titolo di studio medio-basso (37,2% per il diploma superiore; 31,4% per la licenza media) rispetto a chi è in possesso di una laurea (28,6%).