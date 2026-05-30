Cina, 2mila partecipanti alla gara “Ruba un boccone di Paofan”: vince chi riesce a mangiare senza farsi scoprire dai giudici

A Ningbo, in Cina, persone di tutte le età hanno partecipato a una competizione molto singolare: una gara a chi finiva prima (e non veniva scoperto) uno spuntino mangiato di nascosto in una classe allestita in un centro commerciale

Chi non prova mai anche solo un po’ di nostalgia al pensiero di poter tornare a vivere con la spensieratezza dell’infanzia provata tra i banchi di scuola? E chi non ricorda il brivido delle piccole marachelle compiute tra dispetti, compiti copiati e regole non rispettate in classe? In Cina, a Ningbo, gli organizzatori di un contest dal titolo “Ruba un boccone di Paofan” hanno voluto far rivivere ai 2mila partecipanti, adulti e bambini, l’emozione e la paura di mangiare di nascosto in classe senza essere visti dall’insegnante. Il primo classificato: un insospettabile vincitore.

“Ruba un boccone di Paofan”

Il titolo dell’ennesimo strano contest cinese, “Ruba un boccone di Paofan”, trae origine dal nome di un tipico piatto asiatico, fatto di riso e brodo, che si mangia tradizionalmente con le bacchette. L’organizzazione ha allestito finte classi di scuola, con file ordinate di banchi singoli, all’ingresso di un centro commerciale a Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, e gli “studenti per un giorno” hanno potuto partecipare gratuitamente. I partecipanti si sono sfidati in round di 10 minuti, che si concludevano con il temutissimo suono della campanella, e la gara si è protratta per ben 9 ore, dalle ore 12 fino alle 21 del 17 maggio.

Come funzionava la gara

L’obiettivo era quello di finire più velocemente possibile una ciotola di Paofan, entro e non oltre i 10 minuti prima del suono della campanella. La regola, quella di farlo senza essere visti dall’insegnante: essere scoperti comportava invece una penalità di 30 secondi, durante i quali bisognava rimanere immobili, senza mangiare. Alla terza penalità si veniva eliminati. Solo il vincitore avrebbe avuto la possibilità di accedere al turno successivo. I video diffusi sui social cinesi come Xiaohongshu (conosciuto anche come REDNOTE) testimoniano il ricorso alle tecniche più disparate: dal nascondersi dietro un libro fino al fingere che qualcosa fosse caduto in terra.

Partecipanti di tutte le età

A partecipare sono state sorprendentemente persone di tutte le età, da bambini in età scolastica fino a nostalgici pensionati che, secondo quanto riferito dagli organizzatori, non avevano comunque perso lo smalto dei vecchi tempi. I più preparati in assoluto sarebbero stati, però, i ragazzini della scuola elementare, anche se il vincitore finale è stato tra i più insospettabili.

Il premio

A vincere sarebbe stato un padre 31 enne del posto, uscito di casa per andare a comprare i pannolini per il figlio. Grazie alla sua performance si è aggiudicato un chicco di riso dorato da un grammo, del valore di circa 1.400 yuan (circa 180 euro).

Il vincitore della competizione (foto da XIAOHONGSHU)

Foto e video copertina: Canale REDNOTE 轮子胸