Cina, 2mila partecipanti alla gara “Ruba un boccone di Paofan”: vince chi riesce a mangiare senza farsi scoprire dai giudici
Chi non prova mai anche solo un po’ di nostalgia al pensiero di poter tornare a vivere con la spensieratezza dell’infanzia provata tra i banchi di scuola? E chi non ricorda il brivido delle piccole marachelle compiute tra dispetti, compiti copiati e regole non rispettate in classe? In Cina, a Ningbo, gli organizzatori di un contest dal titolo “Ruba un boccone di Paofan” hanno voluto far rivivere ai 2mila partecipanti, adulti e bambini, l’emozione e la paura di mangiare di nascosto in classe senza essere visti dall’insegnante. Il primo classificato: un insospettabile vincitore.
“Ruba un boccone di Paofan”
Il titolo dell’ennesimo strano contest cinese, “Ruba un boccone di Paofan”, trae origine dal nome di un tipico piatto asiatico, fatto di riso e brodo, che si mangia tradizionalmente con le bacchette. L’organizzazione ha allestito finte classi di scuola, con file ordinate di banchi singoli, all’ingresso di un centro commerciale a Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, e gli “studenti per un giorno” hanno potuto partecipare gratuitamente. I partecipanti si sono sfidati in round di 10 minuti, che si concludevano con il temutissimo suono della campanella, e la gara si è protratta per ben 9 ore, dalle ore 12 fino alle 21 del 17 maggio.
Come funzionava la gara
L’obiettivo era quello di finire più velocemente possibile una ciotola di Paofan, entro e non oltre i 10 minuti prima del suono della campanella. La regola, quella di farlo senza essere visti dall’insegnante: essere scoperti comportava invece una penalità di 30 secondi, durante i quali bisognava rimanere immobili, senza mangiare. Alla terza penalità si veniva eliminati. Solo il vincitore avrebbe avuto la possibilità di accedere al turno successivo. I video diffusi sui social cinesi come Xiaohongshu (conosciuto anche come REDNOTE) testimoniano il ricorso alle tecniche più disparate: dal nascondersi dietro un libro fino al fingere che qualcosa fosse caduto in terra.
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宁波首届偷吃泡饭大赛，谁想出来的？😅😅— Feiyan Xie (@FeiyanXie) May 19, 2026
确定这是比赛，不是重演上学时上课偷吃零食的自己 pic.twitter.com/Gdt8UjkNvy
Partecipanti di tutte le età
A partecipare sono state sorprendentemente persone di tutte le età, da bambini in età scolastica fino a nostalgici pensionati che, secondo quanto riferito dagli organizzatori, non avevano comunque perso lo smalto dei vecchi tempi. I più preparati in assoluto sarebbero stati, però, i ragazzini della scuola elementare, anche se il vincitore finale è stato tra i più insospettabili.
Il premio
A vincere sarebbe stato un padre 31 enne del posto, uscito di casa per andare a comprare i pannolini per il figlio. Grazie alla sua performance si è aggiudicato un chicco di riso dorato da un grammo, del valore di circa 1.400 yuan (circa 180 euro).
Foto e video copertina: Canale REDNOTE 轮子胸