Ombrelli, stivali e 7 giorni di ferie retribuite per la pioggia: ecco cosa si vince alla lotteria inventata da un imprenditore cinese

Una lotteria aziendale in Cina è diventata virale per i suoi originali premi in palio in vista della stagione delle piogge: 7 giorni di ferie retribuite per pioggia, ma anche permessi per arrivare in ritardo, asciugacapelli, ombrelli e molto altro

Tra i premi delle lotterie più strane al mondo, questo può sicuramente ambire quantomeno a una menzione d’onore. Esiste infatti una regione, in Cina, in cui, da marzo a giugno, piove per 82 giorni su 90 ogni anno. Una azienda che ha sede nella provincia di Hunan, nel sud del Paese, ha deciso quindi di mettere in palio alla lotteria aziendale per i suoi dipendenti 7 giorni di «permesso retribuito per pioggia», insieme ad altri gudget indispensabili in caso di pioggia e premi in denaro.

La lotteria aziendale

L’azienda si chiama Mala Wangzi, che letteralmente significa «Principe Piccante», ha sede a Changsha, nella provincia di Hunan, è specializzata in produzione di snack al gusto di peperoncino ed è stata fondata nel 2009 da Zhang Yudong. Nel 2024, ha dichiarato un fatturato annuo per la prima volta superiore agli 1,5 miliardi di yuan (220 milioni di dollari). Il giovane figlio del fondatore, Zhang Zilong, classe 2000, è il responsabile del marketing online ed è conosciuto con il nome “Spicy Son” sui social. È molto attivo su Rednote e per questo motivo ha deciso di condividere, oltre ai tanti video sui prodotti e sulla vita in azienda, anche un’iniziativa aziendale che ha organizzato a seguito delle tante lamentele dei dipendenti, costretti a farsi largo per le strade allagate di Changsha durante la stagione delle piogge.

Le forti piogge a Changsha e le lamentele dei dipendenti

Il clima subtropicale umido della regione comporta abbondanti precipitazioni annuali con forti acquazzoni da fine marzo a fine giugno, che sarebbe il mese più piovoso. I dipendenti, quindi, si sarebbero più volte lamentati dei disagi vissuti quotidianamente nel cercare di arrivare al lavoro in tempo, nonostante la pioggia e l’acqua che arriva spesso ad allagare le strade limitando fortemente, quando non del tutto, la circolazione.

Volontari posizionano sacchi di sabbia per il controllo delle inondazioni all’ingresso di un parcheggio sotterraneo a Changsha | EPA/XINHUA

L’idea della “lotteria della pioggia”

Per questo motivo il giovane e intraprendente direttore marketing avrebbe pensato a una lotteria davvero speciale, i cui premi fossero tutti in tema pioggia. Nel video infatti dice: «Avete mai visto una città dove piove per 82 giorni su 90? Per tirare su il morale ai miei dipendenti, abbiamo organizzato una “lotteria dei giorni di ferie per la pioggia” per tutti. Come dice il proverbio, chi prima arriva meglio alloggia. Oggi siamo tutti all’ingresso dell’azienda ad aspettare per scoprire chi saranno i fortunati vincitori».

I premi in palio

Molti e molto diversi i premi in palio, alcuni dei quali forse più desiderabili di altri. Così i meno fortunati, estraendo il loro biglietto, hanno scoperto di aver vinto stivali da pioggia e ombrelli, ma anche elettrodomestici come asciugacapelli, deumidificatori e asciugatrici. Tutti rigorosamente consegnati immediatamente ai fortunati vincitori. Ma i premi più ambiti erano senza dubbio ben altri. Tra questi, spiccano il “permesso per arrivare in ritardo al lavoro” nei giorni di pioggia e un “sussidio per il tragitto casa-lavoro“. Il re della lotteria non poteva però che essere lui: un buono di 7 giorni di ferie retribuite per pioggia, da poter consumare a propria discrezione, anche frazionato nel tempo. A vincerlo, una giovane dipendente, visibilmente emozionata del risultato inatteso e molto invidiato dai colleghi.

Nel video pubblicato su Rednote, che documenta momento per momento l’estrazione e la consegna dei premi all’ingresso dell’azienda, si vedono i dipendenti decisamente coinvolti e divertiti dalla lotteria. Alcuni utenti hanno commentato di sentirsi molto invidiosi di loro, scrivendo: «Il capo capisce davvero le persone della Cina meridionale», ma anche «Questo è esattamente il tipo di sussidio che sognano i lavoratori dipendenti. Sono così invidioso che potrei piangere». E infine: «Tutte le aziende del sud dovrebbero copiare questo esempio». L’attenzione dimostrata dalla direzione aziendale non è un caso isolato in Cina, dove molto spesso le aziende optano per misure compensative che possano aiutare dipendenti, portati spesso allo stremo dai ritmi del lavoro e dalle sue condizioni. Così nel 2024, Yu Donglai, fondatore e presidente di Pang Dong Lai, una catena di vendita al dettaglio nella provincia cinese di Henan, aveva deciso di concedere 10 giorni all’anno di assenza ai suoi dipendenti quando si fossero sentiti tristi.

Video in copertina: 麻辣儿子 (Rednote)





