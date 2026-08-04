Vince un milione di euro, ma butta il biglietto della lotteria: la caccia al tesoro nel Barese 

Il caso clamoroso a Bitonto dove un uomo era convinto che la dicitura «non pagabile» stampata sul tagliando volesse dire che la giocata era nulla. Ma gli spazzini salvano la vincita milionaria

Un biglietto vincente da un milione di euro è finito per errore tra i rifiuti, ma è stato recuperato prima che fosse troppo tardi grazie a una complessa ricerca tra i sacchi della spazzatura. È quanto accaduto a Bitonto, in provincia di Bari, dove un malinteso su una lotteria istantanea ha rischiato di costare una fortuna a una famiglia.

Perché il vincitore ha buttato il biglietto

A raccontare il caso è Roberto Nicola Toscano, amministratore unico di Sanb, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi comuni del Barese. Secondo quanto ricostruito, il vincitore aveva giocato i numeri che utilizza da anni perché legati al ricordo di una persona cara. Dopo aver scoperto la vincita, si è recato in ricevitoria, ma la dicitura «non pagabile» stampata sul tagliando lo ha tratto in inganno. Convinto che il biglietto non avesse alcun valore, lo ha lasciato nel punto vendita, dove è stato successivamente buttato tra i rifiuti.

La corsa per recuperare il biglietto

Solo una volta rientrato a casa, i familiari gli hanno fatto notare che quei numeri erano effettivamente usciti. A quel punto è scattata la corsa contro il tempo. La ricevitoria ha confermato che il tagliando era già stato smaltito e la Sanb ha ricostruito l’intero percorso dei rifiuti, individuando il mezzo che li aveva ritirati e organizzando un’operazione straordinaria di ricerca. Poiché il compattatore non poteva essere aperto nella sede aziendale, è stato necessario rivolgersi a un’altra impresa del Barese attrezzata per effettuare la cernita.

Il ritrovamento

La ricerca si è conclusa all’alba, quando un operatore ha trovato il biglietto in un sacchetto bucato insieme ad altri tagliandi ormai deteriorati. «Questa vicenda ha del miracoloso», racconta Toscano. «Era in un sacchetto bucato assieme ad altri biglietti rovinati e questo era uno dei pochi intonso. Abbiamo toccato il biglietto fortunato perché magari avrebbe portato bene anche a noi», aggiunge. Poco dopo, lui e i colleghi hanno acquistato un gratta e vinci, ma la vincita, questa volta, è stata di 50 euro.

Foto di copertina da archivio