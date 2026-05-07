Anno orribile per l’uomo che vinse 167 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky: arrestato tre volte, poi un incidente che lo ha lasciato 21 giorni in coma – Il video

Il denaro non ha fatto la felicità per James Farthing, che ottenne la vincita clamorosa dopo avere passato 30 anni in carcere. Manette perfino per furto con scasso di 12 mila dollari

James Farthing, l’uomo che nell’aprile 2025 ha vinto 167,3 milioni di dollari alla lotteria del Kentucky, ha chiuso l’ennesima vicenda penale patteggiando una condanna a 664 dollari di sanzione per oltraggio alla Corte della contea di Scott. L’oltraggio era avvenuto durante il processo per il secondo arresto subito da Farthing dopo la clamorosa vincita, che è stata la più alta nella storia della lotteria del Powerball del Kentucky.

In tredici mesi arrestato tre volte, una per avere rubato con scasso 12 mila dollari

Farthing se l’è cavata con poco, perché è stato assolto dall’accusa di intimidazione alla Corte, ma il processo è solo il minore di quelli in cui è incappato da quando ha incassato quei 167,3 milioni di dollari. In 13 mesi, infatti, il neomilionario è stato arrestato ben tre volte: due per violenza, lesioni e abuso di droghe, e una per essere entrato in casa di una signora anziana forzando la porta per poi rubarle 12 mila dollari che erano contenuti in una scatola in camera da letto. Un gesto inspiegabile per un uomo che aveva raggiunto quella ricchezza improvvisa.

Il primo arresto il giorno dopo la super vincita alla lotteria

James è sempre stato un criminale, tanto che la clamorosa vincita alla lotteria era arrivata dopo essere uscito dal cercare in cui aveva trascorso gran parte della sua vita (in tutto 30 anni fra le varie condanne ricevute). Il giorno dopo l’incasso della clamorosa somma, scattata la foto ricordo del clamoroso assegno con la mamma e la fidanzata, era andato in un hotel di lusso in Florida per ubriacarsi e festeggiare. «Sono milionario, sono milionario!», aveva esultato davanti agli altri avventori. Uno di questi si era mostrato scettico, e James gli era saltato addosso buttandolo a terra e stringendogli un braccio intorno al collo. Era intervenuta subito la sicurezza dell’albergo immobilizzandolo con un taser e quella notte stessa James è tornato in prigione. Ne è uscito due giorni dopo versando una cauzione di poco inferiore agli 11 mila dollari, che per lui erano ormai una inezia.

La notizia dell’ennesimo arresto di Farthing

Un mese fa anche un incidente in moto d’acqua e per 21 giorni è restato in coma

Tre arresti in tredici mesi, 23 mila dollari di cauzioni pagate per riavere la libertà, 664 dollari di sanzione. La vita di Farthing non sembra affatto essere cambiata in meglio dopo la super vincita alla lotteria. I processi sono ancora tutti aperti e il rischio di dovere tornare in carcere per una nuova condanna definitiva è altissimo. Per James nonostante la vincita quest’anno è stato assai poco fortunato. Il 2 aprile scorso in vacanza a Porto Rico ha avuto un brutto incidente con la moto d’acqua. È stato trasportato in elisoccorso in ospedale dove è restato in coma per 21 giorni. Poi si è ripreso e appena tornato a casa è stato portato a processo.