Esce dopo 30 anni di carcere e vince 160 milioni alla lotteria: arrestato di nuovo poche ore dopo – Il video

James Farthing è stato fermato nella hall di un resort in Florida dopo aver ingaggiato un corpo a corpo con un avventore che non credeva alla sua fortuna

Non succede certo tutti i giorni di giocare il jackpot e vincere oltre 100 milioni, per la precisione 167,3 milioni di dollari. È quello che è successo a James Farthing, uomo tutto muscoli e tatuaggi, che si è portato a casa una vincita record giocando alla Powerball lo scorso 7 agosto. Preso dall’euforia, e forse dai fumi dell’alcol, si è presentato a torso nudo nella hall di un resort di lusso in Florida e ha iniziato a urlare: «Sono milionario, sono milionario». Poi, dopo un breve scambio di battute con un altro cliente, lo ha aggredito. Qualche minuto dopo, un taser della polizia ha interrotto la sua furia. James Farthing, dopo 30 anni di carcere, è tornato in cella.

La rissa al resort e il tentativo di fuga

A far imbestialire l’uomo sarebbe stata l’incredulità di Kevin Rushing, un avventore di quel resort proveniente dall’Idaho. «Stai delirando», gli avrebbe detto. La reazione non si è fatta attendere: un forte pugno in faccia, poi i due si sono lanciati uno contro l’altro lottando sul pavimento. A quel punto, dopo che Farthing aveva «tentato di pestare tutti nel bar», è intervenuto un manager dell’hotel. Anche lui viene scaraventato a terra e si prende un calcio in volto. Un agente della polizia, che ha ripreso tutta la scena grazie alla bodycam, piomba sulla scena, ammanetta l’avventore dell’Idaho e punta il taser contro l’ex detenuto: «Metti le mani dietro la schiena, subito. E mettiti contro il muro, cazzo». L’uomo prova una disperata fuga ma viene bloccato da un placcaggio perfetto di un secondo agente. Ora è già tornato in libertà, dopo aver pagato la cauzione da quasi 11mila dollari. Per lui, ormai, bazzecole.