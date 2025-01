Lotteria Italia, il biglietto da 5 milioni venduto nell’autogrill Somaglia Ovest a Lodi. Gli altri premi da 100 mila euro

Lombardia al secondo posto delle regioni più fortunate dopo il Lazio

È stato venduto in un autogrill in provincia di Lodi il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2024. Agipronews fa sapere che si tratta di quello Somaglia Ovest e che il numero è Serie T 173756. Mentre il secondo ticket vincente (T378442) l’ha comprato qualcuno a Pesaro, presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8. Il tagliando vincitore del terzo premio (2 milioni di euro, G330068) è stato venduto alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni (G173817) invece è andata a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A. Il quinto (S185025) da un milione presso un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.

I premi

La Lombardia scavalca così la Campania e si attesta al secondo posto delle regioni più fortunate, con cinque premi da 5 milioni dal 2000 in poi. In testa c’è sempre il Lazio con otto. Quest’anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100 mila euro e 200 da 20 mila. Sono 8,6 i milioni di tagliandi venduto quest’anno, con una crescita del 29% rispetto al 2024.

Impennata anche per le vendite online, con un aumento del 45% rispetto allo scorso anno. I vincitori hanno sei mesi di tempo per riscuotere i premi dal momento della pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Finora non sono stati riscossi premi per 31 milioni di euro. Nel 2008 non è stato ritirato il premio da 5 milioni vinto a Roma.

I premi da centomila euro

Le serie e i numeri dei 25 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono (Serie Numero Località Provincia):

S 030585 MONTENERO DI BISACCIA (CB); C 439458 AVELLINO: M 217442 MASSAFRA (TA); D 138065 OLIGNO (PG); M 442388 BELLUNO; Q 330398 FOGGIA; L 320913 ISPICA (RG); D 052288 GREVE IN CHIANTI (FI); I 265285 ROMA; B 431066 SPINEA (VE); B 475642 OMEGNA (VB); I 479949 MONTEPULCIANO (SI); I 336915 IVREA (TO); E 322777 BORGOSESIA (VC); I 336889 VALMADRERA (LC); Q 311109 VIDIGULFO (PV); O 115657 CERVIA (RA); I 459455 SORRENTO (NA); N 336716 RAPOLANO TERME (SI); B 357353 MILANO (MI); F 174624 SOLAROLO (BO); M 051648 BISCEGLIE (BT); I 319235 ROMA (RM); D 381854 LASTRA A SIGNA (FI); I 050919 CIAMPINO (RM).

il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire 280 premi totali aggiungendo una categoria di 50 premi da 50.000 euro.