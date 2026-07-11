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Villa Frescot, la storica dimora della famiglia Agnelli in vendita su Sotheby’s: 29 camere e 15 bagni. Quanto costa – Il video

11 Luglio 2026 - 07:35 Alba Romano
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La villa è sul mercato da quasi tre anni. L'incarico per la vendita è stato affidato alla società specializzata nell'immobiliare di lusso, che ha rilanciato l'immobile con un annuncio sui social e un video degli interni
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Ventinove camere, quindici bagni, oltre 1.200 metri quadrati di superficie nella residenza principale, oltre a dépendance e autorimessa. È ancora in cerca di un acquirente Villa Frescot, la dimora ottocentesca sulle colline di Torino dove Gianni Agnelli visse insieme alla moglie Marella fino alla sua morte, nel gennaio 2003. La novità è che l’incarico per la vendita è stato affidato a Sotheby’s, società specializzata nell’immobiliare di lusso, che ha rilanciato l’immobile con un annuncio sui social e un video degli interni. Il prezzo resta riservato, ma le stime di mercato lo collocano tra i sei e i dieci milioni di euro.

La villa sul mercato da tre anni

Il passaggio a Sotheby’s conferma le difficoltà incontrate nella vendita. Come ricostruito dal Corriere della Sera, la villa è sul mercato da quasi tre anni, da quando Margherita Agnelli, divenutane proprietaria per successione – in uno dei pochi capitoli estranei alla battaglia ereditaria che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann – decise di metterla in vendita dopo il rifiuto dei familiari di acquistarla. Da allora sono arrivate poche offerte, nessuna vicina alla valutazione iniziale.

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I possibili acquirenti

Nel 2025 tra i possibili acquirenti era emerso il nome dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, insieme alla sorella Al Mayassa. L’ipotesi prevedeva di trasformare Villa Frescot in una residenza collegata a un progetto di mecenatismo artistico a Torino, ma l’interesse si è successivamente affievolito. Alla fine dello stesso anno era poi circolato il nome di Matteo Sardagna, pronipote di Luigi Einaudi, mentre il prezzo richiesto era sceso sotto i cinque milioni di euro. Margherita Agnelli, tuttavia, aveva smentito l’esistenza di trattative in corso.

A rendere più complessa la vendita contribuiscono anche le condizioni della proprietà, con il celebre giardino voluto da Marella che necessita di interventi, e l’inchiesta sui dipinti scomparsi dalla collezione Agnelli. Dopo il Lingotto, anche quella che viene spesso definita la “Reggia Agnelli” è dunque in attesa di un nuovo proprietario. Una residenza simbolo della storia industriale italiana che, almeno finora, fatica a trovare un compratore.

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