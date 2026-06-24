«Venduta Villa Certosa», il regno estivo di Silvio Berlusconi cambia proprietario. L’offerta dell’emiro per le 126 stanze: chi la compra e il prezzo finale

Troppo ingombrante e fin troppo legata a un'epoca di feste e scandali quella villa in Sardegna per gli eredi Berlusconi, che sono riusciti finalmente a liberarsene

La residenza che fu il regno estivo di Silvio Berlusconi sta per cambiare proprietario. Villa Certosa, affacciata sul golfo di Marinella a Punta Lada, passa dagli eredi del Cav alla famiglia reale del Qatar per una cifra che si aggira intorno ai 350 milioni di euro, sensibilmente più bassa dei 500 di cui si era favoleggiato quando l’immobile era stato messo sul mercato. A rivelare i contorni dell’affare è stata La Nuova Sardegna con Marco Bittau. La bandiera del Qatar, come scrive il quotidiano sardo, sventola ormai sopra il buen retiro di Porto Rotondo, una magione da mille e una notte con 126 stanze e un parco di 120 ettari.

Chi sono i nuovi proprietari di Villa Certosa

Dietro l’operazione ci sarebbe Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo che funge da braccio immobiliare europeo e globale della dinastia Al Thani, al governo del Qatar da oltre 150 anni. Il riferimento, in particolare, è allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli esteri e primo ministro qatariota dal 2007 al 2013, titolare di un patrimonio personale netto stimato in 1,2 miliardi di dollari. Tra le sue proprietà, oltre al palazzo Al Wajba a Doha, figurano un attico a Manhattan, lo yacht Al Mirqab e una versione di «Les femmes d’Alger» di Picasso, pagata 180 milioni di dollari a un’asta record.

Cosa farà lo sceicco della residenza di Porto Rotondo

La Constellation hotels holding non è un soggetto qualunque sul mercato del lusso. Detiene quote di colossi alberghieri come l’InterContinental di Parigi, valutato 330 milioni di euro, l’InterContinental di Londra Park Lane da 457 milioni di dollari, The St. Regis di Roma da 150 milioni e l’Hyatt Regency Parigi-Charles de Gaulle. La sua specialità è acquistare immobili storici a cinque stelle nelle grandi capitali e affidarne la gestione a marchi come Ihg e Hyatt. Resta da capire, dunque, quale destinazione attenda Villa Certosa: abitazione privata dello sceicco oppure dimora di lusso da affittare a tariffe principesche, sul modello della Villa H2O di Lu Impostu. Per ora nessuna comunicazione ufficiale, ma a Porto Rotondo, scrive la Nuova Sardegna, lo sanno già tutti.

La fine dell’era Berlusconi a Porto Rotondo

Il passaggio di proprietà segna a suo modo la fine di un capitolo in fase di chiusura dalla morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno 2023. Dopo la scomparsa del Cavaliere ,i figli non avrebbero mai mostrato un vero attaccamento alla residenza sarda: troppo ingombrante, troppo legata a festini, scandali e cronache mondane di ogni genere. Da qui la decisione di metterla in vendita, con voci di trattative rincorse di anno in anno. A scoperchiare l’identità del compratore è stata una circostanza quasi casuale: durante la maratona del consiglio comunale di Olbia sull’esame delle osservazioni al Puc, è emersa la pratica numero 28729 del 6 marzo 2026, intestata non alla solita Idra Immobiliare, oggi confluita in Fininvest real estate, ma proprio alla società lussemburghese degli Al Thani.

Quanti investimenti del Qatar ci sono in Sardegna

Villa Certosa non è il primo affare gallurese della famiglia reale qatariota. Il fondo sovrano, alimentato da un patrimonio stimato in centinaia di miliardi di dollari grazie alle riserve di petrolio e gas naturale, ha già piazzato capitali pesanti sull’isola, dalla Costa Smeralda al Mater Olbia hospital. L’acquisto della residenza di Punta Lada conferma quindi una linea già tracciata, con la Gallura sempre più baricentro degli investimenti del Golfo nel Mediterraneo. Il prezzo finale, va detto, resta un dato circondato dal condizionale, come si addice al mercato immobiliare di fascia altissima, ma le indiscrezioni convergono tutte sulla stessa cifra: 350 milioni di euro.