Ultime notizie Caldo recordGiuseppe ConteImmigrazioneIranMalta
ECONOMIA & LAVOROTurismo

Ma quale Ibiza: questa è l’estate della “Staycation”. Quasi un italiano su due passa le ferie a casa

07 Agosto 2026 - 12:50 Stefania Carboni
staycation
staycation
Il 48,5% degli italiani non si sposterà dalla propria città. Alla base della rinuncia le difficoltà economiche
Google Preferred Site

Si definiscono “stay-cationisti”, neologismo coniato dall’inglese “Staycation”, ovvero stay (restare) e vacation (vacanza). Ma di attrattivo c’è ben poco, anche se è diventata di fatto la “meta” di ben un italiano su due. Ben il 48,5% degli italiani non si sposterà da casa durante le sue ferie estive. A decretarlo è una ricerca realizzata da Tecnè per Federalberghi. Alla base della scelta la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia.

Le ragioni di chi rimane a casa

Ad agosto saranno in vacanza 17,5 milioni di italiani, mentre 4,7 milioni hanno optato per settembre. Ma saranno ben 24,2 milioni le persone che rimarranno a casa, senza spostarsi dalla propria città. Dopo la crisi economica le ragioni della rinuncia sono le difficoltà organizzative in famiglia (25,7%) e i motivi di salute (24,5%). L’11,2% dà la colpa all’aumento dei prezzi, mentre il 10,4% al lavoro. C’è infine un 6,6% che non rinuncia alla vacanza, ma la sposterà in un altro periodo dell’anno.

Chi rimane di più a casa? I pensionati

Dall’analisi ergono anche dei divari generazionali: i primi a rinunciare alla vacanza sono le persone più anziane (over 65) e i pensionati. Tra loro chi non si muove per tutta l’estate ha punte fino al 67%. Per Federalberghi lo strumento più utile per sostenere il diritto alle vacanze è probabilmente il welfare aziendale. Una leva che «potrebbe essere utilizzata elevando le soglie di esenzione dai contributi e dalle tasse dei cosiddetti fringe benefit oppure creando una soglia ad hoc, come già avviene per i buoni pasto». Un ulteriore aiuto potrebbero esser tariffe agevolate a giugno e settembre o dei buoni vacanze per chi non ha un reddito da lavoro dipendente, da spendere «in strutture ricettive convenzionate».

Ti potrebbe interessare

(Foto di Do Nhu su Unsplash)

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

La compagna di Conte getta la spugna. Senza un compratore l’hotel Plaza avrà un anno di vita

2.

Ma quale Ibiza: questa è l’estate della “Staycation”. Quasi un italiano su due passa le ferie a casa

3.

Lavoro, la nuova tendenza è il “distacco emotivo”: così i dipendenti cercano di ridurre lo stress

4.

EasyJet vola negli USA: il gigante Apollo acquista la compagnia low cost per 5,7 miliardi di sterline

5.

Sfuma il sogno di Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte. Voleva essere regina del mattone con le azioni del fratello senza pagarle