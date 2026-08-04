Prenotano la casa vacanze ma all’indirizzo c’è un’agenzia di assicurazioni: la maxi truffa a Cesenatico

Aperte le indagini, mentre il sindaco consiglia di fare «attenzione ai prezzi troppo bassi e verificare sempre le recensioni prima di pagare»

Arrivavano da tutta Italia e dall’Europa le sfortunate famiglie che, convinte di aver affittato una casa, si sono presentate a Cesenatico, piccolo comune sul mar adriatico in Emilia-Romagna. Il prezzo dell’appartamento sembrava particolarmente conveniente, peccato che, una volta raggiunto l’indirizzo, in Viale Pascoli, si siano trovate davanti alla sede di un’agenzia di assicurazioni. Secondo il sindaco Matteo Gozzoli, una truffa di queste dimensioni non si era mai verificata in città. L’amministrazione si è quindi attivata per aiutare le famiglie rimaste senza alloggio, cercando soluzioni alternative per accoglierle. Nel frattempo sono state avviate le indagini per individuare i responsabili. Il primo cittadino ha fatto sapere che, nel caso in cui si arrivasse a un processo, il Comune si costituirà parte civile per il danno d’immagine subito.

La truffa degli appartamenti inesistenti

Per ingannare le famiglie, i truffatori avrebbero utilizzato le immagini di un appartamento realmente esistente e registrato sul portale nazionale degli affitti brevi. A rendere più credibile l’offerta anche il riferimento a una struttura reale, ma con condizioni economiche molto lontane dai prezzi abituali del periodo estivo. «Parliamo di una settimana anche a meno di 800 euro in altissima stagione, il 50 se non il 60% in meno della media in questo periodo. Inoltre la struttura non aveva recensioni» ha spiegato Gozzoli. Così le vittime, attirate dall’offerta vantaggiosa, sarebbero state convinte a versare caparre e pagamenti, pensando di essere in contatto con i proprietari o i gestori.

La solidarietà di Cesentico

La risposta della città, racconta il sindaco, è stata immediata. Diverse strutture ricettive hanno deciso di offrire il proprio aiuto mettendo a disposizione camere e tende gratuitamente per le famiglie rimaste senza sistemazione. Domenica è stato inoltre aperto il palazzo del turismo per accogliere i nuclei più numerosi e garantire uno spazio con aria condizionata, acqua e servizi essenziali. Una soluzione temporanea per affrontare l’emergenza, mentre il Comune continua a cercare nuove sistemazioni. Come spiegato da Gozzoli, però, con l’avvicinarsi di Ferragosto «sistemare gli arrivi diventerà sempre più difficile», ha detto il sindaco, considerando la riduzione delle disponibilità nelle strutture alberghiere della zona.





