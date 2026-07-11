Tragedia a Udine, padre trovato morto dopo il bagno con i figli. Salvi i bambini: uno è gravissimo

I soccorritori sono riusciti a recuperare i due minori, ma per uno di loro le condizioni sono critiche

È stato trovato senza vita l’uomo che risultava disperso nelle acque del fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il corpo è stato individuato dai soccorritori al termine delle ricerche avviate dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti che avevano notato tre persone in difficoltà nel fiume.

Salvi i due figli: uno in gravissime condizioni

Con l’uomo si trovavano due bambini, entrambi recuperati dai soccorritori poco dopo l’intervento. Uno dei due è stato soccorso in condizioni gravissime e affidato alle cure del personale sanitario, mentre l’altro non avrebbe riportato conseguenze rilevanti.

Le segnalazioni dei passanti

L’allarme è scattato dopo alcune segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112 da parte di passanti che avevano notato tre persone in difficoltà nel Tagliamento, all’altezza del viadotto dell’autostrada A4. Nell’area sono stati impegnati numerosi equipaggi dei vigili del fuoco, supportati anche da un elicottero decollato da Venezia per le operazioni di ricerca. Secondo quanto appreso dai Carabinieri del comando provinciale di Udine, l’uomo è stato rinvenuto morto pochi minuti fa dai soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca.