Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia, l’omicidio nel Catanese al culmine di una lite: arrestato dai carabinieri

È accaduto questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica. Anche due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore

Prima lo insegue, poi lo uccide a colpi di mannaia. È accaduto questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania, dove al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contasti pregressi, uno di loro ha colpito l’altro con il grosso arnese da taglio, ferendolo mortalmente.

Feriti due passanti

La vittima Lino Guarrera, 61 anni, avrebbe tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e colpito da Giovanni, 63 anni. Anche due passanti sono rimasti feriti nel disarmare l’aggressore che è stato arrestato per «omicidio volontario» da carabinieri. Sull’accaduto la procura di Catania ha aperto un’inchiesta.