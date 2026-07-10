«L’ho uccisa io», 20enne confessa l’omicidio della madre: lo strangolamento di Lorella Capano nella casa delle vacanze

Il giovane, che dopo il delitto aveva costruito una messinscena, è ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela

Filippo Oldani, studente 20enne di Economia aziendale a Piacenza, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58enne, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera dello scorso 6 luglio. La confessione è arrivata durante l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane è ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare, mentre i legali del ragazzo non hanno voluto fornire indicazioni sul possibile movente del delitto.

La messinscena dopo l’omicidio

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Oldani avrebbe strangolato la madre all’interno dell’abitazione e, dopo l’omicidio, avrebbe cercato di costruire una scena per allontanare i sospetti. Il 20enne sarebbe infatti uscito per andare a cena e, al rientro, avrebbe chiamato il 112 raccontando di non riuscire a entrare in casa perché la madre non rispondeva, permettendo così ai soccorritori di scoprire il corpo della donna.

Chi era Lorella Capano

La vittima, formalmente casalinga, era divorziata da tredici anni da Paolo, padre di Filippo e private banking manager di Mediolanum. Il giovane, durante l’interrogatorio in caserma, è stato descritto dagli inquirenti come «freddo e distaccato». I suoi avvocati hanno riferito che il ragazzo ha risposto alle domande del giudice durante l’udienza, ma non hanno voluto aggiungere dettagli sulle ragioni che avrebbero portato all’omicidio.