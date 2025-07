Norvegia, in 47mila vincono alla lotteria, ma è un errore tecnico: «Avevo iniziato a comprare casa»

L'amministratrice delegata della società ha rassegnato le dimissioni chiedendo scusa per aver dato «false speranze» ai giocatori.

Venerdì scorso in Norvegia poco più di 47mila telefoni hanno trillato più o meno allo stesso istante. Sullo schermo è comparsa una notifica di EuroJackpot: «Hai vinto», accompagnato da una cifra stratosferica. Un colpo di fortuna che presto, per molti di loro, si è trasformato in una scottante delusione perché era tutto frutto di un errore tecnico.

L’errore di calcolo

Non è noto a quanto ammontassero le vincite annunciate ai giocatori, ma di certo qualcosa non ha funzionato. L’errore, secondo quanto ha dichiarato l’azienda Norsk Tipping che si cura di inviare le notifiche agli utenti di EuroJackpot, sarebbe stato «manuale»: «Norsk Tipping riceve gli importi dei premi dalla Germania in centesimi di euro e li converte poi in corone norvegesi», si legge in una nota ufficiale. «È durante questa conversione che si è verificato un errore manuale nel codice inserito nel nostro motore di gioco. L’importo è stato moltiplicato per 100, invece di essere diviso per 100».

Il malfunzionamento e le dimissione dell’amministratrice delegata

Le vincite avevano fatto subito scattare qualche campanello d’allarme ai giocatori. Per assicurarti il massimo premio a EuroJackpot, infatti, bisogna indovinare 5 numeri esatti su 50 e altri 2 speciali su 12. Qualunque altra combinazione – da due a quattro numeri indovinati – dà diritto a vincite di molto inferiori. La figuraccia rimediata da EuroJackpot non è stata senza conseguenze. L’amministratrice delegata di Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, ha rassegnato le dimissioni chiedendo scusa per aver «deluso così tante persone» e aver dato «false speranze» alle persone: «Capisco che si tratta di una violazione della fiducia». Ha spiegato di aver ricevuto messaggi di numerosi giocatori che, estasiati dalla vincita enorme, avevano già iniziato a pianificare vacanze o a progettare l’acquisto di una nuova casa.