L’incredibile storia del parrucchiere che ha vinto due volte alla lotteria

Il gallese Richard Davies ha vinto un milione di sterline nel 2018 e un altro milione nel 2025. Ecco quante probabilità ci sono che un caso così si verifichi

«Uno su mille ce la fa», cantava Gianni Morandi. Questa volta, invece, bisognerebbe dire «uno su 24 trilioni». Questa era la probabilità che Richard Davies, parrucchiere del Galles, vincesse per due volte alla lotteria con lo stesso schema di gioco. Eppure è successo. E l’uomo ha vinto un milione di sterline. Per due volte.

Il racconto di Richard Davies

La storia era nota già alcuni mesi fa, ma stavolta a raccontarla è Davies in persona, sul Guardian. Tutto inizia nel 2018. Anzi no: inizia molto prima: da quando l’uomo aveva 18 anni, e inizia a giocare alla lotteria. Nel tempo aveva sviluppato una sorta di rituale: sceglieva sempre gli stessi numeri, legati alla vita familiare, come le date di nascita dei figli e perfino il loro peso alla nascita. Nel 2018 arriva la prima vincita: «Stavo facendo la tinta a una cliente nel mio salone a Talgarth – racconta -. Mentre aspettavamo che il colore facesse effetto, ho preso il mio biglietto della lotteria e sono andato al negozio accanto per controllare se avessi vinto qualcosa». La donna alla cassa scansiona il biglietto e gli dice: «Posso pagare fino a 50.000 sterline». Ma Davies non capisce, e non sa ancora quanto ha vinto. Torna nel suo salone e controlla online: aveva vinto un milione di sterline. Subito dopo, torna ai capelli della sua cliente.

Come cambia la vita dopo la vincita

Che si fa con un milione di sterline? Richard Davies per mesi non tocca quei soldi. Poi compra la casa in cui lui, sua moglie Faye e i loro quattro figli vivevano in affitto. Compra anche un’auto e un terreno per i cani. Finalmente, lui e sua moglie si concedono il loro primo viaggio: prima tappa Dubai, poi Maldive. Non manca la generosità verso la comunità: un minibus per la squadra di rugby locale, auto regalate ad amici e parenti. Ma Richard non cambia vita e abitudini: continua a lavorare (anche se non più come parrucchiere ma come corriere) e continua a giocare alla lotteria.

La sorpresa della seconda volta

Lo scorso novembre è successo di nuovo. Una mattina, controllando i messaggi sull’app alle 6:30, Richard Davies legge una notifica: «Hai vinto un milione di sterline». «Dammi un pizzicotto», chiede alla moglie, per essere certo di non stare sognando. Ma è tutto vero. E anche stavolta, dopo aver avuto la notizia, Richard è tornato a lavorare. C’era un camion da caricare.