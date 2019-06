Superenalotto, stasera il jackpot più alto di sempre. Ma quali sono le probabilità di vincita?

La somma per la sestina vincente ha una possibilità su 620 milioni di essere vinta

Quasi 178 milioni di euro per la sestina vincente. È questo il montepremi per l’estrazione del Superenalotto più ricco di sempre e che vedrà una nuova estrazione stasera, 29 giugno. È il premio di lotteria più alto in Europa, secondo soltanto al miliardo e mezzo di dollari vinti nel Powerball statunitense.

Secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, dai dati raccolti e analizzati, chi tenterà la fortuna con una schedina ha soltanto 1 possibilità su oltre 622 milioni di azzeccare la sestina vincente. Una possibilità su 103 milioni per chi tenterà la combinazione del 5 + numero jolly.

La Dea bendata potrebbe bussare poi alla porta di chi è in possesso della quaterna fortunata: le probabilità di azzeccare la sequenza sono una su quasi 12 mila. Una possibilità su 320 per quanto riguarda il terno e una su 22 per l’ambo.

Il 23 giugno 2018 veniva data notizia dell’ultimo jackpot vinto grazie a una felice sestina. Da allora, il 6 al Superenalotto si fa ancora attendere e, dopo il nulla di fatto di ieri il montepremi, ad oggi, supera i 177,7 milioni di euro vinti il 30 ottobre del 2010.

