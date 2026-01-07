Chi ha vinto il primo premio della Lotteria Italia. Il titolare della ricevitoria fortunata a Roma: «Spero si faccia vivo e ringrazi»

Il titolare Daniele Ciavaglia: «Probabilmente non è un cliente abituale. Spero che abbia vinto una persona in difficoltà»

Il primo premio della Lotteria Italia, da 5 milioni di euro, è stato acquistato alla ricevitoria “7 Meraviglie”, sulla Cassia, a Roma. E il vincitore potrebbe essere una persona di passaggio, non un cliente abituale. A ipotizzarlo è il titolare del locale, Daniele Ciavaglia, che ad Agimeg spiega: «Non ho idea di chi possa essere il vincitore. Abbiamo venduto davvero tanti biglietti. Mi auguro qualcuno interno tra noi, ma non credo. Mi trovo sulla via Cassia, è una zona di passaggio. Inoltre, nel periodo delle Festività ci sono molte persone che vengono nel mio locale proprio per acquistare il biglietto della Lotteria Italia».

«Spero sia una persona in difficoltà»

Ciavaglia spiega che non gli era mai capitato di vedere un proprio cliente vincere una cifra simile: «Tutti gli anni mi dico “vendo tanti biglietti della Lotteria Italia, ma qui da noi non si vince mai“. Invece, questa volta ne ho venduti tanti ed è stato vinto il primo premio. Mi auguro che il vincitore si faccia vivo, anche con un biglietto di ringraziamento. Sarei davvero contento». L’identità del vincitore del tagliando da 5 milioni di euro resta ancora avvolta nel mistero. Ma il titolare della ricevitoria fortunata dice: «Spero che sia una persona in difficoltà, qualcuno a cui questa vincita possa davvero cambiare la vita”».

La ricevitoria fortunata di Albano Laziale

Ad Albano Laziale la fortuna ha concesso il bis milionario. «Due anni fa da noi sono stati vinti 2,5 milioni di euro e ieri 1 milione. Il vincitore? Non so chi sia, ma spero si faccia vivo», ha detto ad Agimeg Patrizia Bianchi, titolare della Tabaccheria Profumi e Regali, in corso Giacomo Matteotti, dove è stato venduto il quinto premio di prima categoria della Lotteria Italia. «Stiamo ricevendo tantissime telefonate e messaggi riguardo questa sensazionale vincita. Sono davvero contenta ed emozionata. Il nostro è un locale storico. Ringrazio la mia famiglia, che purtroppo non c’è più, per avermi lasciato in eredità la possibilità di vivere queste emozioni», ha detto Bianchi.

Il secondo premio venduto all’aeroporto di Ciampino

Il secondo premio della Lotteria, quello da 2,5 milioni, è stato venduto in un locale all’interno dell’aeroporto di Ciampino, a Roma. Il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni, è stato acquistato al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Jerzu, in provincia di Nuoro, in via Umberto I.

Foto di copertina: ANSA/Angelo Carconi | L’estrazione del biglietto vincente della Lotteria Italia