Lotteria Italia, i biglietti vincenti dei premi da 300 a 50 mila euro

Il premio speciale da 300 mila euro e quelli da 100 e 50 mila

Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia. Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo, pari a 2 milioni di euro, al tagliando serie L 430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato centrato a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il biglietto serie D 019458, mentre il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, in provincia di Roma, grazie al biglietto serie Q 331024. In tutto la regione porta a casa 8,5 milioni di euro. Ecco gli altri premi.

I premi da 300 e 100 mila euro

Il premio speciale da 300 mila euro èstato assegnato al biglietto M291089, venduto ad Auronzo Di Cadore (BL). Questi i biglietti da 100 mila euro: F460252 Pergine Valsugana (TN) F495065 Carcare (SV) R116579 San Nicola La Strada (CE) B355821 Desenzano Del Garda (BS) B408458 Napoli (NA) M082984 Somma Lombardo (VA) U473669 Cinisello Balsamo (MI) S203579 Milano (MI) N010700 Roma (RM) G227785 Barberino Di Mugello (FI) V055420 Cuvio (VA) S463626 Pescara (PE) Z455638 Montepaone (CZ) T243441 Castrocielo (FR) R040814 Levate (BG) G279874 Torino (TO) E304956 Colloredo Di Monte Albano (UD) I429575 Gioia Del Colle (BA) L298491 Ancona (AN) O116424 Roma (RM) V213185 Sommacampagna (VR) L253421 Castellaro (IM) S152617 Nogaredo (TN) N423461 Modena (MO) R318537 Crotone (KR) Z389503 Milano (MI) A476470 Pescara (PE) C366742 Napoli (NA) Q224705 Civitella In Val Di Chiana (AR) I476752 Torino (TO).

I premi da 50 mila euro della Lotteria Italia

Infine, ecco i premi da 50 mila euro. C431308 Napoli (NA) S428559 Pistoia (PT) E312271 Fiorenzuola D’arda (PC) Z166541 Roma (RM) T435587 Civitella In Val Di Chiana (AR) U309578 Senigallia (AN) Z144713 Bari (BA) P361311 San Salvo (CH) Q220879 Novara (NO) Z353771 Auronzo Di Cadore (BL) G222437 Capaccio Paestum (SA) V015643 Ascoli Satriano (FG) V057512 Gallicano Nel Lazio (RM) Q219217 Cremella (LC) O226436 Prevalle (BS) A171897 San Nicola La Strada (CE) G004181 Calcinate (BG) M433499 Bologna (BO) L230622 Verona (VR).

C183249 Ariccia (RM) V392187 Pietravairano (CE) G135863 Frascati (RM) C248913 Rimini (RN) S010555 Belforte Monferrato (AL) E091798 San Mauro Pascoli (FC) P001034 Numana (AN) S121337 Roma (RM) Q419219 Foggia (FG) L462968 Udine (UD) O331476 Napoli (NA) R408948 Napoli (NA) C418134 Roma (RM) N028152 Milano (MI) M472501 Rubiera (RE) C216443 Bergamo (BG) Z132743 Torino (TO) F466560 Torino (TO) I073408 Sant Elpidio A Mare (FM) D033808 Reggio Calabria (RC) T255565 Fiorenzuola D’arda (PC) E066928 Alessandria (AL) V216173 Monteforte D Alpone (VR) Z031713 Ravenna (RA) Q330855 Calalzo Di Cadore (BL) F339474 Rapallo (GE) V259119 Sant Ambrogio Di Valpolicella (VR) T493114 Firenze (FI) R435513 Marsala (TP) G119037 Padova (PD) I293236 Massa Lombarda (RA) M497604 Casarano (LE) AA291027 Rivenditore Online O475636 Gubbio (PG) R486593 Sant Elpidio A Mare (FM) E289487 Ferrara (FE) R216548 Castione Della Presolana (BG) P403550 Vigevano (PV) T346930 Tivoli (RM) M154316 Roma (RM) S221283 Campogalliano (MO).

G149349 Roma (RM) C312266 Genova (GE) C498889 Pietrasanta (LU) N155198 Chieti (CH) S294818 Torino (TO) L371060 Torino (TO) Q492234 Bassano del Grappa (VI) P392591 Bologna (BO) A437119 Gallipoli (LE) C285823 Palmanova (UD) M230724 Jesolo (VE) B197000 Roma (RM) T048864 Desenzano del Garda (BS) A241963 San Zenone al Lambro (MI) G086958 Roma (RM) I142272 Sesto Fiorentino (FI) A382183 Castel Maggiore (BO) R310637 Vimercate (MB) S472066 Lucignano (AR) P482936 Torre Pellice (TO) T488461 Giulianova (TE) C167706 Gonars (UD) L306170 Catanzaro (CZ) C366465 Pordenone (PN) L444286 Torino (TO) F253844 Dolo (VE) D271564 Sala Consilina (SA) E273527 Roma (RM) Q045872 Cingoli (MC) B243922 Sarteano (SI) D113976 Roma (RM) G254759 Lecce (LE) T246252 Firenze (FI) E184497 Teano (CE) B324560 La Maddalena (SS) L004685 Lugo (RA) F047063 Savona (SV) AA317629 Rivenditore online () D137375 Vignate (MI) C190810 Roma (RM) O321285 Gemona del Friuli (UD) M236176 Bagno a Ripoli (FI) E098608 Tolfa (RM) T463313 Oricola (AQ) D096763 Ruoti (PZ) N039509 Cagliari (CA) O471371 Piano di Sorrento (NA) S212037 Catania (CT) C308691 Vallata (AV) I302163 Siracusa (SR) A336852 Padova (PD) L287418 Roma (RM) T431412 Roma (RM) L049352 San Salvatore Telesino (BN) U077847 Prizzi (PA) I311395 Angri (SA) B382220 Aosta (AO) G351469 Lucca (LU) M003082 Milazzo (ME) L312092 Rivoli (TO) I095731 Paderno Dugnano (MI) R236630 Cesa (CE) V216212 Sezze (LT) S355283 Mantova (MN) A403172 Pomezia (RM) Z483397 Morro d Oro (TE) C329828 Sommacampagna (VR) U358618 Antrodoco (RI) V307045 Castel Goffredo (MN) Z218184 Poggiofiorito (CH) B221743 Catania (CT) Z330530 Paderno Dugnano (MI) A471151 Mirabella Eclano (AV)

G158475 Paderno Dugnano (MI) U304756 Sala Consilina (SA) AA261588 Rivenditore online () O038082 Gioia del Colle (BA) D005209 San Zeno Naviglio (BS) G018741 Calcinato (BS) S126562 Roma (RM) V486619 Guidonia Montecelio (RM) L439226 Formigine (MO) F139871 Gonars (UD) C274898 Partinico (PA) I427451 Foligno (PG) L284333 Taggia (IM) O451758 Napoli (NA) A430326 Faicchio (BN) L318846 Cerignola (FG) Q485895 Terni (TR) P106297 Roma (RM) N436646 Lainate (MI) B212706 Vieste (FG) R068972 Massa (MS) N409756 Alessandria (AL) L088653 Roma (RM) R362954 Vallecrosia (IM) P109516 Roma (RM) R038547 Morro d’Oro (TE) A008063 Merano (BZ)