Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni di euro. Nel Bellunese la vincita da 300mila: i biglietti vincenti

06 Gennaio 2026 - 21:25 Alba Romano
Il premio speciale è andato al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore. I tagliandi staccati sono stati 9.616.109, in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno

Il premio speciale di 300 mila euro della Lotteria Italia è andato al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. L’estrazione è avvenuta sempre su Rai 1, in anteprima rispetto a quella finale, con la procedura che è partita alle 21:00 nella sala delle lotterie nazionali di Roma, come spiegato da Agipronews.

I biglietti venduti

I numeri delle vendite hanno confermato il forte legame degli italiani con questo appuntamento storico: i biglietti venduti hanno superato quota 9,6 milioni, con una raccolta complessiva oltre i 48 milioni di euro e un aumento significativo rispetto alla scorsa edizione. Il dato, diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, certifica una crescita a doppia cifra e accompagna un’edizione che ha puntato anche sull’inclusione sociale. La Lotteria Italia 2025 è infatti legata al progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato ad artisti con disabilità, autori delle dodici opere raffigurate sui biglietti.

Dal punto di vista geografico, il Lazio si conferma ancora una volta la regione con il maggior numero di tagliandi venduti: oltre 1,7 milioni, pari a circa il 17% del totale nazionale e in aumento rispetto all’anno scorso. Alle sue spalle si colloca la Lombardia, che supera nuovamente la soglia del milione arrivando a circa 1,4 milioni di biglietti, seguita dalla Campania, terza con 972mila tagliandi. Subito fuori dal podio l’Emilia-Romagna, ferma a quota 916mila.

I premi e come riscuoterli

Attenzione anche alle modalità di riscossione: i vincitori avranno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti per incassare il premio. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che nelle passate edizioni una parte consistente dei premi non è mai stata ritirata.

Foto copertina: ANSA/ CIRO FUSCO | In una tabaccheria al centro di Napoli un cartello avvisa che i biglietti della Lotteria Italia sono finiti, 5 gennaio 2025

