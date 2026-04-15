Chi è l’uomo che ha vinto il dipinto da un milione di euro alla lotteria “1 Picasso per 100 euro”

Ecco chi è l'uomo francese che, spendendo 100 euro, si è aggiudicato un Picasso dal valore di 1 milione di euro: aveva una probabilità su 120.000

Si chiama Ari Hodara, è un ingegnere francese e appassionato d’arte, e aveva comprato il biglietto per la lotteria “1 Picasso per 100 euro” quasi all’ultimo minuto, lo scorso weekend. Di certo, non si sarebbe mai aspettato di essere proprio lui a vincere il famoso Tête de Femme del maestro surrealista spagnolo.

«È uno scherzo?»

«Come faccio a sapere che non si tratta di uno scherzo?» ha chiesto tra lo stupito e lo scettico quando ha ricevuto la videochiamata il 14 aprile, trasmessa in diretta online dalla casa d’aste Christie’s di Parigi, con cui gli veniva comunicata la notizia. Ed è comprensibile che fosse dubbioso, visto che Ari Hodara aveva tra le mani il biglietto numero 94.715 – su un totale di 120.000 biglietti venduti – quindi, una probabilità su 120.000 di essere proprio lui il vincitore. Così l’ingegnere francese cinquantottenne si è aggiudicato il Tête de Femme (“Testa di donna”) di Picasso. Il quadro, eseguito dall’artista nel 1941 e raffigurante la compagna e musa, Dora Maar, oggi ha un valore di 1 milione di euro. Il fortunato vincitore ha poi commentato: «Quando scommetti su una cosa del genere, non ti aspetti di vincere…ma sono molto felice perché mi appassiona molto la pittura, ed è una notizia fantastica per me».

Una consegna facile ed economica

A stupire è stato anche un fatto molto singolare: di 120.000 partecipanti e tra i biglietti acquistati da tutto il mondo, avrebbe vinto un cittadino non solo francese, ma residente proprio a Parigi, dove si trova la casa d’aste Christie’s, insieme al quadro in palio. La giornalista francese Peri Cochin, che ha organizzato la lotteria con il sostegno della famiglia e della fondazione di Picasso, ha commentato: «Sarà molto facile per noi consegnare il quadro, quindi siamo contenti».

Come funzionava la lotteria

Quella di questo 2026 è stata la terza edizione della lotteria di beneficenza “1 Picasso per 100 euro”, istituita nel 2013. Ai partecipanti veniva chiesto di iscriversi al concorso online, comprando un biglietto del costo fisso di 100 euro, per concorrere all’estrazione di uno dei capolavori dell’artista surrealista. Quasi tutto il ricavato, al netto del compenso per i proprietari del quadro, viene ogni anno devoluto in beneficienza. Così quest’anno è stato destinato a favore di una nuova, buona causa: la ricerca sull’Alzheimer. Di circa 11 milioni raccolti, 1 milione andrà alla Galleria dell’Opera, proprietaria del dipinto, mentre i fondi rimanenti saranno devoluti alla Fondazione francese per la ricerca sull’Alzheimer.

Le precedenti edizioni e la vincitrice italiana nel 2020

Anche nelle precedenti edizioni il sistema era stato lo stesso: biglietti a 100 euro e un Picasso in palio. A vincere la prima volta nel 2013 l’opera The Man in the Opera Hat, era stato un americano di 25 anni della Pennsylvania e il ricavato era andato a sostegno della città libanese di Tiro, patrimonio mondiale dell’UNESCO. La seconda edizione, nel 2020, era stata invece vinta da un’italiana, Claudia Borgogno, una contabile di 58 anni: il figlio le aveva regalato il biglietto per Natale e i fondi raccolti erano stato devoluti a progetti di igiene nelle scuole e nei villaggi del Camerun, del Madagascar e del Marocco.