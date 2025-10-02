Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci, arrestato il dipendente. Il sistema con cui rubava quelli vincenti: come si è fatto scoprire

Il 29enne che lavorava in un locale di Urbino è finito ai domiciliar con l'accusa di aver rubato decine di migliaia di euro tra vincite e costo dei soli tagliandi

Pensava di aver trovato il modo perfetto per arrotondare lo stipendio: portarsi a casa decine di Gratta e vinci durante i turni da solo, sperando di trovarne anche qualcuno vincente. Il piano del 29enne però è finito con l’arresto, dopo aver finito la giornata di lavoro al bar con sala scommesse in zona Piantana, a Urbino. Come racconta il Corriere Adriatico, il sistema di furti era ormai rodato: approfittava dei momenti in cui era da solo, lontano da occhi indiscreti, per riempire lo zaino di tagliandi. A volte li grattava sul posto e, se vincevano pochi euro, intascava il premio senza ovviamente scalare il costo del tagliando.

Il titolare insospettito dagli ammanchi

A far scattare le indagini dei Carabinieri è stata la denuncia del proprietario del locale, che aveva notato continui ammanchi di biglietti della lotteria istantanea. L’ipotesi di un furto dall’esterno è stata subito scartata: nessuna porta forzata, nessuna finestra rotta. Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Urbino ha quindi puntato l’attenzione sull’interno. Per togliersi ogni dubbio, gli investigatori hanno piazzato una telecamera nascosta nel bar, che ha svelato il mistero.

Cosa hanno registrato le telecamere

Le riprese hanno mostrato tutto. Il giovane dipendente, residente in città, veniva immortalato mentre prendeva manciate di tagliandi e li nascondeva nello zaino, prima di uscire come se niente fosse. In alcuni casi controllava subito le vincite e, se si trattava di piccoli importi, se li intascava direttamente. Un comportamento, sottolineano i Carabinieri, che «seguiva un vero e proprio schema, ripetuto per giorni». La scorsa settimana, con le prove in mano, è scattato il blitz: al termine del turno il 29enne è stato fermato e perquisito. Nello zaino aveva 82 Gratta e vinci appena rubati. La perquisizione a casa ha fatto emergere altri biglietti.

Il danno da decine di migliaia di euro

Il 29enne è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Urbino, che ha convalidato l’arresto per furto e ha disposto gli arresti domiciliari. Il danno per il titolare è stato di decine di miliaia di euro, tra valore dei tagliandi e i soli biglietti rubati.