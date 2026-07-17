Stangata su Polymarket, anche la Francia blocca la piattaforma di scommesse

La piattaforma statunitense, già vietata in Italia e in altri 30 Paesi, finisce nel mirino della procura parigina per scommesse truccate e insider trading favoriti dall'anonimato

In Francia l’Autorità Nazionale per i Giochi (ANJ), l’ente che regola il gioco d’azzardo e le scommesse oltralpe, ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare completamente l’accesso a Polymarket, la celebre piattaforma statunitense di mercati predittivi che permette agli utenti di scommettere praticamente su qualsiasi scenario, dall’esito delle elezioni politiche all’andamento delle guerre in corso. Come riporta Reuters, il sito non sarà più visitabile dal territorio francese a causa dei gravissimi rischi di dipendenza, della mancanza di un sistema di identificazione degli utenti a norma e di pesanti sospetti di frode.

La stazione meteo manomessa e il nodo dell’insider trading

L’allarme dell’ANJ non si limita alla natura abusiva del gioco d’azzardo non regolamentato, ma tocca veri e propri scenari di manipolazione sul campo. Tra i motivi che hanno spinto al blocco totale del sito, c’è anche un’indagine della procura di Parigi che riguarda il forte sospetto che una stazione meteorologica situata all’interno dell’aeroporto internazionale Charles de Gaulle sia stata deliberatamente manomessa. L’obiettivo del sabotaggio sarebbe stato quello di alterare i dati ufficiali e consentire ad alcuni scommettitori di vincere una specifica puntata piazzata su Polymarket riguardo alle temperature della capitale francese.

Questo episodio riaccende i riflettori su un problema sistemico della piattaforma: l’anonimato quasi totale garantito agli utenti. Una caratteristica che, secondo i regolatori, agevola enormemente pratiche di insider trading, ovvero scommesse truccate piazzate da persone che sono a conoscenza di informazioni riservate e non accessibili al pubblico prima che l’evento si verifichi.

La piattaforma è illegale in più di 30 Paesi

La decisione di Parigi non giunge all’improvviso, ma rappresenta il culmine di un percorso iniziato già nel 2024, quando l’ANJ aveva tentato una prima linea morbida bloccando le transazioni finanziarie verso la piattaforma. Quel provvedimento si era rivelato però insufficiente, poiché moltissimi utenti avevano continuato a scommettere sul portale aggirando i divieti tramite stratagemmi digitali. Ora, con l’oscuramento diretto da parte dei provider, la Francia si allinea a una lista sempre più lunga di nazioni che hanno dichiarato guerra al colosso dei mercati predittivi. Polymarket è infatti già vietata in più di 30 Paesi in tutto il mondo, tra cui figurano la Spagna, che ha introdotto un bando a maggio, e la stessa Italia, oltre a essere bandita in diversi stati americani. Inoltre, a giugno, anche la principale autorità di regolamentazione dei derivati degli Stati Uniti (la CFTC) ha varato nuove severe bozze di regolamento per tentare di arginare il fenomeno.

Un business da un miliardo di dollari senza controlli

A preoccupare i regolatori sono anche le dimensioni economiche colossali del fenomeno. Secondo fonti qualificate citate da Reuters, i ricavi annualizzati di Polymarket hanno ormai ampiamente superato la soglia del miliardo di dollari. Una crescita vertiginosa trainata dalla possibilità di speculare su scenari di interesse globale, priva però dei filtri standard sull’identità richiesti dalle severe norme antiriciclaggio e di tutela dei minori francesi. L’ente regolatore ha ribadito la fermezza della sua linea sul proprio portale ufficiale: «Il 16 luglio 2026, il presidente dell’Autorità Nazionale per i Giochi della Francia ha ordinato ai fornitori di servizi internet francesi di bloccare l’accesso al sito web Polymarket. Il sito, che attira un pubblico particolarmente vasto, sta promuovendo un’offerta illegale di gioco d’azzardo e scommesse».

Un portavoce dell’istituzione ha poi confermato che l’oscuramento rimarrà totale fino a quando la piattaforma non deciderà di integrarsi nel sistema di regole nazionale e di rispettare i requisiti di conformità. Un’ipotesi che al momento appare lontana, dato il silenzio totale mantenuto dai vertici di Polymarket di fronte alle richieste di commento delle agenzie di stampa.