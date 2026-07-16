Il corriere di Royal Mail prende a calci una cagnolina cieca e anziana – Il video

Ethel, una Shih Tzu di 11 anni, è morta il giorno dopo. L'aggressione è stata filmata grazie alla telecamera della casa

Si era avvicinata all’uomo che stava consegnando un pacco davanti alla sua abitazione. Pochi istanti dopo Ethel, una cagnolina di razza Shih Tzu di 11 anni parzialmente cieca, è stata colpita con un calcio dal corriere. La scena, ripresa dalla videocamera installata all’ingresso della casa, è avvenuta sabato 11 luglio ad Aylesbury, nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Il giorno successivo la cagnolina è stata sottoposta a eutanasia dopo il peggioramento delle sue condizioni.

Il corriere incastrato dalla telecamera del videocitofono

Nel filmato si vede un addetto alle consegne di Royal Mail, vestito con la maglia della nazionale inglese, allontanarsi dall’ingresso dopo aver consegnato un pacco. Quando la cagnolina gli si avvicina, l’uomo si volta e la colpisce, facendola rotolare sul terreno. Secondo quanto ha raccontato la proprietaria al Sun, la cagnolina Ethel non aveva mostrato comportamenti aggressivi e non rappresentava una minaccia: oltre a essere parzialmente cieca, aveva un solo dente.

La donna ha raccontato che, dopo l’accaduto, il corriere avrebbe inizialmente negato di aver preso a calci l’animale. Le immagini registrate dalla videocamera hanno però documentato la scena. «Non l’ha semplicemente colpita: le ha dato un calcio come se fosse un pallone», ha dichiarato la proprietaria Eve Lewis.

La cagnolina Ethel, in una foto pubblicata dalla proprietaria sul suo profilo Facebook

Il ricovero e la morte di Ethel

Ethel è stata portata immediatamente dal veterinario. Secondo le ricostruzioni riportate su diversi giornali inglesi, la cagnolina presentava un forte abbassamento della pressione ed emorragie interne. Dopo una notte trascorsa in clinica, i veterinari avrebbero riscontrato anche danni cerebrali irreversibili. La proprietaria ha quindi deciso di sottoporla a eutanasia domenica 12 luglio.

In un messaggio diffuso sui social, Lewis ha scritto che la sua cagnolina è morta in seguito a un’insufficienza multiorgano e che, a suo giudizio, il trauma provocato dal calcio e dalla successiva caduta ha contribuito al decesso. «Era anziana, vulnerabile e non rappresentava alcuna minaccia», ha scritto, spiegando di aver pubblicato il filmato per mettere in guardia gli altri proprietari di animali.

L’indagine di Royal Mail

Royal Mail ha confermato di aver visto le immagini e di avere avviato un’indagine interna. «Siamo profondamente dispiaciuti per questo episodio angosciante», ha dichiarato un portavoce dell’azienda, che si è impegnata a sostenere le spese veterinarie affrontate dalla famiglia. La società ha aggiunto che adotterà gli eventuali provvedimenti una volta conclusi gli accertamenti.

Secondo il Sun e il Telegraph, il dipendente sarebbe stato sospeso e la polizia starebbe indagando sull’accaduto. La sospensione, tuttavia, non è stata confermata esplicitamente nella dichiarazione ufficiale di Royal Mail.

Va sottolineato che l’episodio è avvenuto durante la “Dog Awareness Week”, la campagna con cui Royal Mail invita i proprietari a tenere sotto controllo gli animali durante le consegne. Secondo i dati diffusi dall’azienda il 6 luglio, nell’ultimo anno nel Regno Unito sono stati segnalati 2.019 attacchi di cani contro dipendenti postali, l’8% in meno rispetto all’anno precedente. Il 52% degli attacchi è avvenuto davanti alla porta di casa e il 25% in giardini, cortili o vialetti.