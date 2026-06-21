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Muore per un malore e lascia 16 cani. L’appello del Comune: «Ci costano troppo: qualcuno li adotti»

21 Giugno 2026 - 19:37 Alba Romano
cani appello comune baricella
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Ora gli animali sono stati presi in carico dal Comune, che però non vede l'ora di poterli affidare a una famiglia
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Nove cani adulti, di cui sette American Staffordshire Terrier e due meticci di grossa taglia, e sette cuccioli di American Staffordshire Terrier. Sono complessivamente 16 gli animali a quattro zampe lasciati da Paolo Fravezzi, un uomo morto improvvisamente a 52 anni nel maggio scorso a Baricella (Bologna) dopo aver accusato un malore mentre si trovava a casa di amici.

Sedici cani rimasti senza padrone

In seguito alla sua morte, i sedici cane sono rimasti senza nessuno che li potesse accudire. Da qui, dunque, l’appello lanciato dal Comune di Baricella tramite le pagine del Resto del Carlino. «I suoi 16 amatissimi cani sono rimasti improvvisamente soli. Dopo la mobilitazione della Polizia Locale per accudirli nelle prime fasi, gli animali hanno ora bisogno di trovare una famiglia stabile che possa donare loro l’affetto che meritano. Come amministrazione di Baricella abbiamo preso a cuore la loro situazione e lanciato un appello urgente per promuovere le adozioni», dice il sindaco Omar Mattioli.

L’appello del Comune di Baricella

Al momento, i cani sono stati presi in carico dal Comune, che per mantenerli è costretto a sborsare più di 5mila euro al mese. Fondi dei contribuente che il sindaco vorrebbe poter destinare alle priorità del territorio. «Per questo motivo, trovare una casa a questi splendidi animali è diventato fondamentale», insiste ancora il primo cittadino di Baricella. Per adottare i cani si possono contattare i vigli urbani di Minerbio. 

Foto copertina: Pixabay/Pavel Hrdlička

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