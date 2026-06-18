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Spinge un bambino di 3 anni nel recinto dei coccodrilli di uno zoo, è grave: arrestato un 30enne

18 Giugno 2026 - 21:40 Alba Romano
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È accaduto in un zoo privato della contea inglese del Cambridgeshire. L'uomo è accusato di tentato omicidio
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Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia, accusato di «tentato omicidio», per aver spinto un bimbo di tre anni nel recinto dei coccodrilli di uno zoo privato nella contea del Cambridgeshire, nel Regno Unito. Il piccolo, scrivono i media inglesi, avrebbe riportato ferite gravi dopo essere stato azzannato. L’episodio sembra avere avuto i contorni di un gesto deliberato, visto che gli investigatori escludono al momento rapporti di conoscenza fra i due. La vittima, dopo essere stato soccorsa e sottratta alle fauci dei grandi rettili, è stato portato d’urgenza in elicottero all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, dove è ora ricoverato e dove i medici definiscono le sue condizioni «critiche ma stabili».

L’episodio

La vicenda è avvenuta verso l’ora di pranzo, tra familiari, visitatori e addetti atterriti nel parco del Johnsons Zoo di Old Hurst, in un’area di campagna non lontano dalla cittadina di Huntington: una struttura a conduzione familiare che – stando al suo sito web – ospita circa 100 specie di animali esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli.

Chi è il 30enne

La Cambridgeshire Police per ora si è limitata a riferire che il sospetto è originario di Norfolk, sulla costa est dell’Inghilterra centrale, mantenendo il riserbo sulla sua identità. La capo ispettrice Verity McCann ha inoltre spiegato che accertamenti sono in corso per stabilire con certezza se il piccolo sia stato morso dai coccodrilli. Circostanza già confermata peraltro da fonti citate in serata dall’emittente Itv. Si tratta di «predatori programmati per attaccare», ha commentato Chris Newman, zoologo e direttore del National Centre for Reptile Welfare nel Regno Unito. «Animali reattivi, la cui naturale risposta è quella di mordere chiunque venga gettato nel loro recinto», ha aggiunto, parlando dell’accaduto come di «un incubo inimmaginabile» e di qualcosa di «scioccante fino all’incredibile».

La reazione della politica inglese

Ben Obese-Jecty, deputato conservatore eletto nel collegio della zona, ha da parte sua espresso solidarietà ai genitori del piccolo e a tutte le persone coinvolte, sottolineando l’angoscia della comunità locale e mettendo in guardia da ogni congettura o strumentalizzazione online.

Foto copertina: PEXELS / JEAN-PAUL WETTSTEIN | Foto d’archivio coccodrilli

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